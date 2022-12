Het Rijksmuseum onder de Turkse bakkers bakt de lekkerste lahmacun van de stad

Eke Bosman kent elke frituur in de stad. Hij deelt zijn krokantste ontdekkingen.

Er bestaan honderden plekken in Amsterdam waar je Turkse ­pizza (ook wel lahmacun genoemd) kunt halen die alleen lekker is als je zoveel hebt gedronken dat zelfs de rekensom 4+7 een moeilijke is. Maar wist je dat er in onze fijne hoofdstad ook een aantal zaken is dat het gerecht behandelt met een zorg en liefde alsof het om de restauratie van de Nachtwacht gaat? Ja, zo heb ik je aandacht hè, maar Effendy aan de Rozengracht mag in alle eerlijkheid het Rijksmuseum onder de Turkse bakkers genoemd worden.

Hier maken ze de Turkse pizza met de hand, van deeg, ui, tomaat en pikant gekruid gehakt – maar je kan ze ook vega(n) krijgen, alsof het niets is. Al diep in de nacht wordt het deeg voor de volgende dag gemaakt en dat is nodig ook, want doorgaans verkopen ze vijf- tot zeshonderd lahmacuns per dag.

Geen wonder, want deze Trukse pizza is hemels. De korst

is zo heerlijk krakerig dat elk krakje je een kippenvelmomentje bezorgt. Het gehakt is heerlijk pittig, maar niet zo pikant dat je je mond moet blussen bij de dichtstbijzijnde brandweerkazerne. En bestel ’m vooral met gesmolten kaas, want die is zo juicy dat zelfs Yvonne Coldeweijer er jaloers op zou zijn.

Je begrijpt: ik ben fan. En volgens mij ben ik niet de enige, getuige de lange rij die dagelijks voor de deur staat. Ik vrees dat die rij vanaf vandaag ietsjes langer wordt, waarvoor excuses.

Effendy

Rozengracht 148

di-za 09.00-20.00 uur

zo-ma 11.00-20.00 uur

Beeld Eke Bosman