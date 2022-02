Het restaurant van de lekkerste school van Nederland is ook weer open: ‘Een viergangendiner kost bij ons 16 euro’

Beeld Shutterstock

Wat hebt u in de aanbieding?

“Heel veel. Ons restaurant Délicieux is elke werkdag open voor lunch en drie dagen in de week voor diner. Een viergangendiner kost bij ons 16 euro, een lunch 11 euro, en ja, we hebben ook een wijnkaart. In ons grand café Sud kunnen mensen een maaltijd afhalen, en dat doen honderd mensen per dag, jonge yuppen en ouden van dagen. Je kan er ook koffie, thee, een taartje of een borrel en een bittergarnituurtje halen.”

U heeft een buurtfunctie in de Landstrekenbuurt, in Zuid?

“Ja, met het verdwijnen van de buurthuizen en de kerken in Amsterdam vertolken wij nu die rol in de community. Bij ons haal je voor 3 tot 5 euro een maaltijd af, die je zelf uit de vitrine samenstelt. En overdag hebben we ook brood en gebak.”

U bent de buurtbakker?

“We hebben 500 leerlingen, van twaalf tot zestien jaar, die nemen ook veel mee naar huis, maar er schiet altijd over. Bakken twee klassen gevulde koeken, hebben we er al snel 150. Ons aanbod varieert dus per dag.”

Wat is uw tip, hoe pak ik een bezoekje aan?

“U borrelt in ons grand café, daar drinkt u om een uur of vijf een van onze zelfgebrouwen biertjes. Om zes uur gaat u aan tafel, kiest een lekkere wijn, en eet à la carte. U heeft keus uit vier gerechten per gang, uniek voor een vakschool als de onze.”

En dat allemaal op de lekkerste school van Nederland.

“Daar kan niemand iets tegenin brengen. Want lekker is een kwestie van smaak.”