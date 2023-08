Het reizende kunstplatform Metro54 heeft nu een vaste locatie in Broedplaats Westerdok

Beeld Jakob van Vliet

In Broedplaats Westerdok zit sinds kort een kunstruimte van Metro54, een cultureel platform voor jonge artiesten, kunstenaars en activisten. Op locatie worden evenementen georganiseerd, de deuren staan open voor iedereen met een idee.

Metro54 is ontstaan in 2009 nadat oprichters Amal Alhaag (40), Damiana de Windt (46) en Carina van Kraay (53) een pitch in Zuidoost voor nieuwe initiatieven hadden gewonnen. Sindsdien zijn ze een rondreizend kunstplatform waarbij ze al jaren samenwerken met musea en andere organisaties om jonge kunstenaars een podium te bieden.

Nu hebben ze een vaste locatie, die Alhaag en De Windt met z’n tweeën runnen. “We noemen het een collectief. Aangezien we binnen Metro54 vanuit het collectief werken en niet vanuit hiërarchie, zoals wel vaak binnen instituten gebeurt,” zegt Alhaag.

De ruimte heeft twee verdiepingen. Beneden is er een zithoek met boeken van Krista Jantowski van Walter Books met sociaal-maatschappelijke thema’s als racisme, kolonialisme en feminisme. Bezoekers kunnen de boeken ter plekke lezen. Ook worden er poëzieavonden gehouden of draait er in het weekend een dj tussen de zachtroze muren en groene planten.

“Laatst is er ook een kookworkshop gegeven. Toen gingen de bezoekers van bakbanaan gnocchi maken. Niet zozeer het eten maar de associaties en verhalen die er over bakbanaan werden verteld waren het mooiste.”

Op de tweede verdieping is een expositieruimte waar momenteel een kunstproject van de Kameroens-Franse Soñ Gweha en de Kameroense curator Aude Mgba wordt getoond. Metro54 is elke donderdag, vrijdag en zaterdag open.

Metro54, Westerdoksdijk 597, Centrum

Festival Eerder organiseerde Metro54 jaarlijks een festival in Zuidoost als ontmoetingsmoment voor kunstenaars, artiesten en organisaties. Gratis De evenementen van Metro54 zijn vrijblijvend en allemaal gratis te bezoeken. Lichtinval Door de lichtinval in de avond vanaf het IJ lijken de exposities door de dag heen te veranderen.

