Het raadsel van de monnik op het wapen van Monnickendam

Beeld Mark Weemen

Wat is er zo bijzonder aan dat wapen?

“Het logo van Monnickendam heeft me geïnspireerd voor mijn serie van abstracte objecten met een langgerekte vorm. Er staat een monnik op afgebeeld met een soort stok in de hand, die op zijn schouder leunt. Maar het kan ook iets anders zijn, een knuppel, of een pizzaschep. Iedereen heeft een andere lezing, er bestaat geen consensus over.”

Dus u besloot met hagel te schieten.

“Ik heb veertien objecten gemaakt die de monnik mogelijk gedragen zou kunnen hebben, maar die ook niet echt te definiëren zijn. De laatste jaren heb ik de toren van de Grote Kerk van Monnickendam regelmatig gebruikt als atelier. Ik ben daar eerst met hout aan de slag gegaan, maar wilde de objecten verder abstraheren, dus ik heb ze grijs gemaakt.”

En vervolgens neemt u zo’n object mee uit wandelen?

“Ik loop de hele week, twee maal per dag, ongeveer dertig tot veertig minuten per wandeling. Ik start vanaf de Grote Kerk en loop dan Monnickendam in. Het is een soort performance. Het voelt enerzijds heel gewoon, anderzijds een beetje verwarrend. Dan zie ik mezelf gereflecteerd in een raam, met zo’n gigantisch object op mijn schouder. Dat is... bijzonder.”

En ook zwaar?

“Het grootste object is drie meter lang. Dat wordt een lichamelijke beproeving. Ik weet niet of me dat gaat lukken in mijn eentje.”

Kunt u een voorbeeld geven van zo’n object waarmee u wandelt?

“Nou, er is bijvoorbeeld een soort haak, of breinaald, dat ligt eraan hoe je het bekijkt. En een knuppelachtig object. Het kan telkens verschillende kanten op. Het is moeilijk te benoemen.”