Het Portret viert het werk van de fotografen van Self Publishers United

Beeld Mo Verlaan

Beeld Claire Felicie

Beeld Sandra Minten

Beeld Ton Groot Haar

Een tentoonstelling is mooi, maar een eigen boek is voor een fotograaf misschien nog wel mooier. Maar zie als fotograaf maar eens een uitgever te vinden. Fotoboeken zijn duur om te maken, eventuele kopers zijn dun gezaaid. Veel fotografen nemen daarom maar zelf het heft in handen. Of, wat ook kan: je als fotograaf aansluiten bij Self Publishers United (SPU).

SPU is een collectief van ruim veertig in Nederland werkende fotografen, die in eigen beheer fotoboeken uitbrengen. Ze laten hun werk zien in boeken die geheel naar eigen inzicht zijn vormgegeven, gedrukt en gebonden. De tot nu toe uitgegeven boeken, een flinke lijst, zijn aangekocht door het Nederlands Fotomuseum en opgenomen in de collectie.

De boeken zijn ook te koop bij de Gallery & Bookstore for Contemporary Photography. Daar is nu ook de tentoonstelling Het Portret te zien, met portretfoto’s van bij SPU aangesloten fotografen. Tijdens de openingsuren van de pop-upwinkel en galerie zijn SPU’ers aanwezig om over hun werk en boeken te vertellen.

Het Portret, t/m 10 september bij Gallery & Bookstore for Contemporary Photography, Haarlemmerstraat 122, vrijdag en zaterdag 13.00 - 17.00 uur.