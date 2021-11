‘Het pesten werd zo erg dat ik niet meer naar school durfde’

Beeld Debra Barraud

“Het pesten begon op de middelbare school. Ik kom uit een klein dorpje en als jong meisje was ik erg verlegen. De meisjes in mijn klas deden zich voor als mijn vriendinnen, maar scholden me vaak uit voor ‘vieze pot’. Ik was nog helemaal niet bezig met mijn seksualiteit, dus ik had geen idee wat ze daarmee bedoelden.

Toen ik erachter kwam dat ik op meisjes val, was ik doodsbang dat ze erachter zouden komen. Ik hield me afzijdig en durfde geen enkele vorm van affectie meer te tonen. Om niet op te vallen, kleedde ik me zo ‘normaal’ mogelijk, in de hoop dat het pesten zou stoppen. Het pesten ging gewoon door.

Op een gegeven moment was het zo erg dat ik niet meer naar school durfde. Als ik de school toch binnenkwam, begon ik te trillen. Ik heb twee jaar kalmeringsmiddelen moeten slikken om die jaren door te komen. Dankzij therapie ben ik er bovenop gekomen.

Hier in Amsterdam voel ik me vrij en heb ik de ruimte om te herontdekken wie ik ben. Ondertussen heb ik allemaal nieuwe vrienden gemaakt, zoals mijn goede vriend Sam. Zij accepteren me zoals ik ben.”