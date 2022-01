Het Parool is voortaan een ochtendkrant: ‘We blijven de lezer de hele dag bijpraten’

Voortaan verschijnt Het Parool in de ochtend, na tachtig jaar een middagkrant te zijn geweest. Hoofdredacteur Kamilla Leupen (49) over die historische stap, en de bouw van het ‘onmisbare’ online nieuwsmerk van Amsterdam.

Om precies 04.46 uur ging op werkdagen de wekker van de toenmalig chef redactie. Voor de gelegenheid wil Kamilla Leupen best even tien jaar terug in de tijd, om het onverbiddelijke ochtendritme behorend bij de middagkrant op te dreunen: na de wekker vlug onder de douche, een snel rondje nieuws en om 05.40 uur op de fiets richting redactie. Dan een sprint naar de deadline om half twaalf.

Als het meezat, lag de krant al in de schappen tegen de tijd dat ze weer op haar fiets stapte. “Het was een moordend tempo, elke dag weer, maar het was geweldig dat het ons elke keer weer lukte.”

Geen wekker meer voor vijven; de krant gaat voortaan ’s avonds naar de drukker om ’s ochtends op de mat te liggen.

Een historische overgang in de ruim tachtigjarige geschiedenis van Het Parool, maar ook een logische, vindt hoofdredacteur Leupen. “Een ochtendkrant past bij de nieuwsconsumptie van nu – veel lezers hebben het nieuws gedurende de dag al op hun telefoon gelezen. Aan de ontbijttafel bieden we de lezer onze frisse blik op het nieuws, uit Amsterdam en erbuiten, nog voor de drukte van de dag losbarst. De rest van de dag blijven we de lezer natuurlijk bijpraten, maar dan online.”

De overgang naar de ochtend is echt een moment, vindt Leupen. “Vooral voor onze lezers natuurlijk, maar ook voor onze bezorgers, en voor de redactie. Tachtig jaar een middagkrant maken, dat zit in het dna van zo’n club. Het wordt voor iedereen even wennen.” Toch is het de koers, zegt ze, ook omdat de kosten van distributie en bezorging oplopen. “Er zijn maar weinig middagkranten om de kosten mee te delen. Door een ochtendkrant te worden, kunnen we de bezorging ook op de lange termijn garanderen.”

Het aantal lezers van Het Parool groeit, met name online. “Mensen lezen onze stukken graag op hun telefoon, daar zijn we heel blij mee. Dat de krant nu vroeg verschijnt, heeft als bijkomend voordeel dat we gedurende de dag onze online kanalen nog beter kunnen bedienen.” De redactie werkt online first. Haar ambitie schuift Leupen niet onder stoelen of banken: Het Parool als ‘onvermijdelijk’ online nieuwsmerk van Amsterdam.

Wat die lezer – papier en online – mag verwachten? “Amsterdam, Amsterdam, Amsterdam,” zegt Leupen lachend. “Natuurlijk verliezen we niet onze brede blik op de wereld, maar het zijn juist die unieke, Amsterdamse verhalen waarvoor veel lezers ons weten te vinden.”

Tweedeling

In haar eerste jaar als hoofdredacteur werd de aandacht voor Amsterdam al verder uitgebouwd. “Online, ja, maar zeker ook in de papieren krant is er komend jaar nog meer aandacht voor de stad, ook in de vorm van onderzoeksjournalistiek. We schrijven over alles wat gewone Amsterdammers raakt – over zorg, onderwijs, misdaad, kunst, maar bijvoorbeeld ook over Ajax.”

Met name de tweedeling is een belangrijk thema geworden. “Amsterdam beleeft een cruciale tijd. Huizen zijn voor een grote groep niet meer te betalen, middeninkomens trekken weg. In dezelfde stad waar steeds meer miljonairs wonen, zijn er ook mensen die niet meer meekomen. Het gaat om kansenongelijkheid, dat raakt de kern van de stad.”

Het is de ‘dure taak’ van een stadskrant om alle kanten te belichten, zegt Leupen, juist nu groepen elkaar minder treffen en begrijpen. Onwillekeurig brengt het haar terug naar de zomer, naar de Lange Leidsedwarsstraat, daags na de aanslag op Peter R. de Vries. Daar, bij de bloemenzee, was er juist even niets dan consensus. “Ik zag hoe één man heel Amsterdam met elkaar verbond. Jong, oud, zwart, wit, man, vrouw – elk milieu. Iedereen stond er.”

Het Parool deed in die periode continu verslag van de aanslag op De Vries. De gebeurtenis heeft de redactie hard geraakt, zegt Leupen, met een misdaadverslaggever in huis die zelf onder zware beveiliging had gestaan vanwege doodsbedreiging. “De enorme maatschappelijke dreun, en hoe we dat als redactie hebben beleefd – dat zal ik niet snel vergeten.”

Een diverse krant

Leupen werkt al ruim twintig jaar bij Het Parool, ze kwam binnen als stagiair. In de tussenliggende periode was ze stadsverslaggever, redactiechef en van 2015 tot 2020 adjunct-hoofdredacteur. Ze woont dertig jaar in Amsterdam, en verhuisde er twaalf keer – de laatste keer van IJburg naar Noord. Als het even kan, is ze te vinden in de stad, liefst wandelend, altijd een andere route. “Als je wandelt, zie je meer, vooral hoe de stad verandert. Je ziet de verschillende nationaliteiten, de drukte, de stilte door covid, de gentrificatie die door buurten jaagt – de verhalen liggen écht op straat.” Ze gaat graag naar de boekhandels, toko’s, bioscopen en musea. “Dat gaat nooit vervelen.”

Van dat goede van Amsterdam gaat de lezer ook meer merken. “We willen nog meer een gids zijn voor Amsterdammers. Het beste van Het Parool – van de mooiste films, boeken, series en tentoonstellingen, tot de lekkerste croissants of beste afhaalboxen. Het past bij de krant, die kritisch is, maar altijd ook naar de mooie kant van het leven kijkt.”

Leupen en adjunct Michiel Couzy zetten in op een diverse krant. “Amsterdam is een stad van diversiteit, dat moet ook zichtbaar zijn in de krant en op de redactie. We laten al een breed geluid horen, maar dat proces is nooit klaar.”

Ondertussen experimenteert de redactie volop met nieuwe vormen van verhalen vertellen, bijvoorbeeld via sociale media en podcasts. “Het is begonnen met de krant, die we elke dag opnieuw met veel liefde maken, maar inmiddels kan een journalistiek verhaal in zoveel prachtige vormen worden verteld, zoals via Instagram. Daar gaan we meer van laten zien.”

Nieuwe energie en optimisme

Er zijn nog veel meer plannen, maar ja, covid. Het virus heeft het eerste jaar van het hoofdredacteurschap behoorlijk beheerst, moet Leupen vaststellen. “Het was bijzonder om midden in een crisis aan deze functie te beginnen, ook al was ik al deel van de hoofdredactie toen de pandemie begon.” Via een online Zoomsessie voor alle redacteuren werd ze verkozen, een jaar later liep ze nog steeds over een goeddeels uitgestorven redactievloer. “Naarmate de crisis langer duurt, gaat het erom iedereen fit te houden. We kunnen allemaal meepraten over het geworstel met online meetings, ziekte of thuisonderwijs.”

Het nieuwe jaar, met de overgang naar de ochtend, zorgt voor nieuwe energie en optimisme. “Tussen alle Zoommeetings, telefoongesprekken en slackberichten door heb ik de vastberadenheid gezien van deze redactie, een onverzettelijkheid bijna – óók bij mezelf en Michiel Couzy. Dat geeft heel veel vertrouwen.”