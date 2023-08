Het oude pandje aan de Geldersekade 39 heeft weer een geveltop, met dank aan een 123 jaar oude foto

Beeld Stadsherstel

Wat is er zo bijzonder aan dit pandje?

“Ieder huis, ieder pand heeft een verhaal. Je kunt erlangs lopen, óf je kunt het uitdiepen – in dit geval is er veel energie en geld gestoken in historisch onderzoek. Sowieso was het bijzonder, omdat ik deze vorm van een geveltop nog zelden had aangetroffen. Het pandje was heel erg onthoofd, er was alleen nog een stukje metselwerk. Niemand wist hoe het eruit had gezien.”

En toen was er opeens een foto. Werd u ingeschakeld voor- of nadat die foto opdook?

“Daarvoor. We waren al van plan om eens te gaan kijken in een gemeentelijk depot, of daar niet een geveltop lag die erop zou passen. Toen werd die foto gevonden in het Stadsarchief.”

Voldoende voor u om een ontwerp mee te maken?

“Dat was wel uitdagend, ja. Het luistert allemaal heel nauw met zo’n timpaan en die gedraaide paaltjes, die kolommen ernaast. En dan moet je nog een aannemer vinden die zich eraan wil wagen.”

Met de achterkant van het pand is ook iets aan de hand.

“Ja, daar staat de klokgevel die aan de voorkant stond, voordat architect J.J.P. Thüring een nieuw ontwerp maakte voor de tailleur die erin trok. Die kleermaker moet hebben gezegd: zet die oude top maar aan de achterkant. Dat zie je heel zelden, een pand met twee geveltoppen.”

U restaureert meer oude panden in de binnenstad, was dit een extra eervolle opdracht omdat het Stadsherstels jubileumpandje is?

“Al dit soort opdrachten zijn eervol. Dit was wel heel leuk, want het vertrekpunt was zo gek.”

Lees meer bij Stadsherstel, ontwerp door Prins Projecten.