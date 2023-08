Het ontstaan van de caesarsalade, groente die niet in de supermarkt ligt en een vega smaakbijbel

Beeld Shutterstock/Prapass

Uitleg bij Proefwerk en eettrends verklaard. Deze week: iconische, geïmproviseerde sla.

Wel of niet met ansjovis? De bedenker van de caesarsalade, de Italiaanse migrant naar de VS Cesare Cardini, deed het waarschijnlijk zonder. Op 4 juli 1924 was het druk in zijn restaurant in Tijuana, Mexico – waar hij de drooglegging in Amerika omzeilde – en van alles was op. Hij husselde wat, glimlachte vriendelijk en serveerde een salade met acht ingrediënten: bindsla, knoflook, croutons, een gekookt ei, Parmezaanse kaas, worcestersaus, citroensap en olijfolie. Op hoop van zegen – het werd een triomf: Cardini zou wereldberoemd worden als bedenker van de meest iconische salade ter wereld.

Een salade waar ongehinderd aan gefrunnikt en gefrutst werd sindsdien, dat wel. Zo gaat er heel vaak tomaat, mosterd, bacon of kip bij. En die ansjovis dan? Het verhaal gaat dat Alessandro, een broer van Cesare, die er later aan heeft toegevoegd toen hij in 1926 bij het restaurant kwam werken. Maar waar vrijwel iedereen het over eens is: mét is lekkerder.

Want het is oogsttijd: de komende weken kijken we wat er bij Amsterdamse stadsboeren uit de grond komt.

Dinsdag, oogstdag, dus Thijmen Böekling (32) belt even tussendoor. Van mei tot december vult hij kratten met groente uit zijn tuin aan de rand van Amsterdam: Thijmens Tuin. Daar bestiert hij vijftienhonderd vierkante meter bij tuinder Wim Bijma met (eetbare) bloemen en vooral: groente die niet bij de supermarkt ligt.

“Ik kies voor andere rassen,” vertelt hij. “Tuin­bonen: dan neem ik Leidse hangers. Die zijn niet geschikt voor grootschalige kweek, maar wél erg lekker. Of deze week in de krat: ananastomaat. Gelig, vlezig, ontzettend smaakvol. Een vriendin wees me op somborkapaprika: ook geel en licht pittig, krijg je een warm gevoel van als je hem eet. En de rest van augustus wordt bonentijd. Kievitsbonen, met die vlekjes.”

Verzoek van Böekling: een beetje zon nog deze zomer. Niet voor zichzelf, maar voor de buitentomaten, die nog steeds groen zijn. En oké, misschien ook een beetje voor hemzelf.

Tamtam

•In december opent het nieuwe restaurant van maître Lendl Mijnhijmer en chef Dorus Floris (beiden voorheen Bougainville, één ster): 300 vierkante meter, tegenover de Rai.

•Dit weekend en 16 t/m 20 augustus: Glouglou’s natuurwijnfestival bij Apollonia op het Marineterrein, met tafelvoetbal, Jenga en ja, natuurwijn dus.

•Gesteggel over vergunningen heeft ervoor gezorgd dat brouwerij De Engel (Albert Cuypstraat 182, voorheen Bazar) nog steeds niet open is. Deze maand dan toch, aldus de eigenaar.

Kookboek

35.000 exemplaren verkocht ze van De smaakbijbel, vertaald in vijftien talen. Het vervolg is deze vegetarische variant waarin ze negentig smaken uitdiept én koppelt. Want daar is de Britse Segnit meester in: het combineren van ingrediënten. Soms vernieuwend (aubergine en chocola), soms klassiek (honing en yoghurt), altijd een match.

Niki Segnit, De groene smaakbijbel, €32,99