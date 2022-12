Het nieuws in een oogopslag: deze kunstenaar maakte een jaar lang een wekelijkse nieuwscollage

De collage van week 40 draait duidelijk om de protesten in Iran, toen veel mensen hun haar afknipten als steunbetuiging. Beeld Mirjam Linschooten

Bent u zelf een nieuwsjunkie?

“Een beetje wel, ik lees verschillende Nederlandse en internationale kranten. Vroeger vond ik het heerlijk om een papieren krant te hebben, tegenwoordig lees ik bijna alles online.”

Hoe kwam u op dit idee?

“Als kunstenaar ben je ook veel tijd kwijt aan minder creatieve dingen, zoals meetings en administratie. Ik hield weinig tijd over voor collages maken, terwijl ik daar juist erg van houd. Hierin kwamen die twee dingen eigenlijk samen.”

Lijkt me best moeilijk kiezen, uit al het nieuws.

“Ik werk vrij intuïtief, dus ik scroll de kranten door en kijk wat me aanspreekt. De afbeeldingen knip ik digitaal uit – ik begon met papier, maar ben toch maar geswitcht. Soms laat ik me leiden door dominant nieuws, maar andere collages zijn meer visueel geïnspireerd. Daardoor zijn sommige collages heel herkenbaar, terwijl andere wat abstracter of poëtisch zijn.”

Nog last van komkommertijd gehad?

“Niet zo erg, juist de afwisseling werkte heel goed.”

Welke week viel op?

“Week 40 draait heel duidelijk om de protesten in Iran, toen veel mensen hun haar afknipten als steunbetuiging. En ook week 36, met het overlijden van Queen Elizabeth, begrijp je meteen. Ik heb trouwens ook in elke collage een dier verwerkt. Het viel me op dat daar wel altijd wel iets over in de krant staat. Ook wel fijn relativerend, tussen al dat nieuws.”

En dan straks het sluitstuk: uw jaaroverzicht.

“Ja, ik heb alle collages online staan, maar het lijkt me te gek om het jaaroverzicht ook fysiek te maken. Om een expositie te organiseren met alle beelden bij elkaar in een ruimte, een soort tijdscapsule.”

De weekoverzichten van Mirjam Linschooten zijn te zien op haar website.