Het nieuwe hoofdkantoor van Koninklijke Saan B.V. heeft een eigen museum: ‘Veel klanten vinden dat leuk, die oude wagens’

Het nieuwe hoofdkantoor van Koninklijke Saan B.V. staat boordevol historische vrachtwagens, bestelwagens, kraan- en takelwagens, (hand)karren, heftrucks en andere apparaten en parafernalia van het familiebedrijf. Zondag is het geopend voor publiek.

“Kijk,” zegt Joop Saan (65), terwijl hij met zijn vinger beweegt over een scherm dat in een antieke handkar is verwerkt. “Je klikt op ons logo en dan kom je terecht in het fotoarchief.” Er verschijnen tientallen zwart-witfoto’s op het grote scherm. “Ah, weet je nog?” zegt zijn broer Piet Saan (67), als er een zwart-witfoto oppopt van een botsing tussen een tram en een vrachtwagentje. “Onze opa zat in die vrachtwagen. Dat is voor onze uitrit, toen we nog op de Muiderstraatweg in Diemen zaten. Daar reed vroeger het trammetje naar ’t Gooi langs. Dat gebeurde wel eens vaker, die tram werd daarom De Gooische Moordenaar genoemd.”

De broers staan op de eerste verdieping van hun fonkelnieuwe, 26.000 vierkante meter grote hoofdkantoor van Koninklijke Saan B.V. aan de Overdiemerweg. Het staat boordevol historische vrachtwagens, bestelwagens, kraan- en takelwagens, (hand)karren, heftrucks en andere apparaten en parafernalia van het familiebedrijf.

Beeld uit het fotoarchief: met deze wagen werden voedseltransporten uitgevoerd, 1944. Beeld Saan Museum

Piet: “In een loods op de Weesperstraat stond een aantal oude auto’s die eigenlijk geen doel meer hadden, maar die ze wel wilden bewaren. Toen kwam mijn vader met het idee om er een museum van te maken, want veel klanten vinden dat leuk, die wagens.”

Joop: “In 1997, bij ons 100-jarig bestaan, hebben we de loods opgeknapt en ingericht als museum. Toen we deze kant op gingen, kwam de vraag op hoe we museum konden integreren. Want het is natuurlijk wel bijzonder, al die oude auto’s. En het hoort ook wel bij een familiebedrijf, een stukje geschiedenis.”

Het nieuwe museum in Diemen is vier keer per jaar een zondag geopend. Beeld Jakob van Vliet

Piet, wijzend naar de glazen pui aan de voorkant en over de hele breedte van het pand: “Maar op de Weesperstraat hadden we een enorme fotowand, en hier hebben we vooral heel veel glas. Dus we moesten een andere manier vinden om al die foto’s te laten zien.”

Joop. “Ja, het is veel plek als je bedenkt dat we maar vier keer per jaar een zondag geopend zijn. Maar we ontvangen ook groepen, die zijn van harte welkom.”

Piet: “En in deze ruimte kunnen we ook gesprekken voeren met klanten, hè.”

Ontruiming op de Prins Hendrikkade

Joop Saan klikt een andere foto aan op het scherm. “Dit is een ontruiming op de Prins Hendrikkade. Het was de eerste echt grote ontruiming. Dat doen we ook. We hebben de ME met een container op het dak gehesen. Daarnaast hadden we nog twee kranen, met van die icovabakken waarin we een spuit hadden gelast om die krakers eventueel van het dak te spuiten.”

Piet: “Nee, we waren niet bang voor represailles. Die gasten waren zo gefixeerd op de politie; die hadden helemaal geen oog voor ons.”

Joop Saans telefoon gaat – het thema van James Bond. “Deze moet ik even nemen,” zegt hij en loopt de trap af. “Kom maar mee,” zegt Piet Saan. “Dan begin ik alvast met de rondleiding.”

Op de muur achter de rode AA-Ford uit 1931 is een tijdlijn aangebracht; de vijfde generatie is inmiddels aan het familiebedrijf verbonden. Beeld Jakob van Vliet

De roodoranje T-Ford uit 1918 naast de trap en de knalrode AA-Ford uit 1931, een stukje verderop, zijn geen originelen van Saan, legt hij uit. “Saan gebruikte soortgelijke T-Fords vanaf de jaren 1920; ze hadden een laadvermogen van maximaal 1000 kilo.”

Hij loopt door naar de rode AA-Ford. “Mijn opa zat in het verzet. Hij heeft met twee van zulke rode wagens de hele administratie van woningbouwvereniging Patrimonium opgehaald, om te voorkomen dat de Duitsers de papieren in beslag zouden nemen. Hij bracht Engelandvaarders naar het strand met een bootje achterin. Drukpersjes heen en weer, dat soort dingen. Op een keer kwam hij thuis en was oma helemaal overstuur; de Duitsers waren op zoek naar rode auto’s. ‘Die hebben we helemaal niet,’ antwoordde mijn opa. Hij is direct de garage in gelopen, heeft een pot verf gepakt – toevallig stond er groen – en heeft in één nacht het complete autopark groen geschilderd. De velgen maakte hij oranje, ter ere van het koningshuis. Vanaf toen zijn groen en oranje onze bedrijfskleuren.”

Piet Saan loopt door naar de tijdlijn, op de muur achter de AA-Ford, en wijst op een zwart-witfoto van een vrachtwagen, waarop in fraaie kapitalen ‘P.H. Saan. Diemen’ staat. “Petrus Hendricus,” legt hij uit. “Katholieke familie, hè.”

Aan het begin van de tijdlijn hangt het portret van P.H. Saan. ‘1e generatie Saan.’ staat erbij. “Dat is mijn overgrootvader; hij is de oprichter. Piet is in 1897 begonnen met zijn bodedienst. Pakketjes. Wat nu weer helemaal populair is, maar hij deed het met een handkar en later met paard en wagen. Veel rijke Amsterdammers verhuisden in die tijd ’s zomers van Amsterdam naar Zandvoort, en dan verhuisde Piet hun complete huisraad die kant op.”

Vijfde generatie

Piet en Joop zijn de vierde generatie Saan in het bedrijf; Joop werd in 1991 algemeen directeur, Piet was van 1975 tot 2015 in dienst, voornamelijk als kraanmachinist en uitvoerder hijswerken. De laatste tien jaar was hij instructeur op het Saan Opleidingscentrum en sinds zijn pensioen maakt hij deel uit van de museumcommissie. “Ik ben begonnen aan de pomp, zodat ik een brommer kon verdienen.”

Intussen is ook de vijfde generatie aan het bedrijf verbonden; in 2020 droeg Joop zijn aandelen over aan zijn kinderen Claudia, Jordi, Linda en Babs. Saan heeft nu vestigingen in Tilburg, Utrecht en Roemenië en heeft inmiddels meer dan 150 medewerkers.

“We vervoeren onder meer enorme MRI-scanners voor ziekenhuizen, transporteren Cirque du Soleil door heel Europa, vervoeren de ballen en trainingspakken van Ajax als ze in het buitenland spelen,” zegt Piet Saan terwijl hij de ene na de andere foto aanwijst. “Kijk hier: de Koningssloep. En daar: die Boeing 747 hebben we naar het Aviodrome in Lelystad gebracht, dwars door de stad heen. Dat is mijn opa weer… We hebben vele bergingen gedaan; we hebben vliegtuigen geborgen… Dat daar is de Noord-Zuidlijn, hebben we de complete bouwlogistiek voor verzorgd. Dit is een bedrijf, hoor.”

Zijn telefoon gaat: Little Green Bag van George Baker, vooral bekend uit Quentin Tarantino’s Reservoir Dogs. Het is zijn broer, waar we zijn. “Ja, ja… We komen eraan. Maar we zijn wel zo’n beetje klaar intussen.”

Piet Saan loopt de trap af, naar de FWD SU-COE, een Amerikaanse truck uit de Tweede Wereldoorlog. “Dit is een van de pronkstukken. In mijn ogen dan, maar ik ben een kranenman. Als je het mijn neef Ad zou vragen, zou hij waarschijnlijk op een van onze verhuiswagens wijzen, want hij deed vroeger de verhuizingen.”

Hij tikt liefhebbend op de motorkap. “Deze is te zwaar voor boven. We hebben ’m uit de dump gekocht en er zelf een kraan op gebouwd. Die mast kan 19 meter uitgeschoven worden. Maar hij kan niet zwenken, dus je moet ’m wel goed neerzetten.”

Met je hoofd tegen het dak

Alles is hier rijdend naar binnen gekomen, vervolgt Piet Saan. “Maar ze kunnen er niet meer uit. Vroeger gingen we ermee naar het Stoomfestival en dat soort evenementen, maar de meeste kunnen nu niet meer rijden omdat we de olie hebben afgetapt en de accu’s eruit hebben gehaald. Er zijn ook steeds minder mensen die ermee kunnen rijden. Dat is overigens een aanslag op je gestel; die oude wagens hebben geen stuurbekrachtiging, geen schokdempers en je schakelt je een ongeluk. Mensen waren in die tijd ook veel kleiner, dus je zit met je hoofd tegen het dak en je ziet bijna niks.”

Met een zucht: “Het probleem met dit soort auto’s is dat je er eigenlijk elke week een stuk mee moet rijden. Als je ze drie maanden stil laat staan, begint er van alles te lekken en houdt van alles ermee op… We hebben er nog een paar staan die wél rijden. Die staan in een loods. Als we het museum zondag openen, zetten we ze voor de deur.”

Als ik wegga, staat Joop Saan bij de voordeur. “Sorry, beetje druk,” zegt hij. “Maar Piet weet hier toch veel meer van dan ik.”

Zondag 10 september is Saan Museum aan de Overdiemerweg 34 van 13.00 tot 16.00 uur geopend voor publiek. De volgende open dag is 5 november.

Broers Piet (links) en Joop Saan, de vierde generatie in Koninklijke Saan B.V.. Joop werd in 1991 algemeen directeur, Piet was van 1975 tot 2015 in dienst, voornamelijk als kraanmachinist en uitvoerder hijswerken, de laatste tien jaar was hij instructeur.