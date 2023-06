Het Naco-huisje bij CS heeft na een jaar nóg geen water: ‘Waternet had de verkeerde tekeningen’

Beeld Hannah Bults

U renoveert een prachtig houten pandje, vaart en takelt het in december 2021 terug naar de oorspronkelijke plek achter CS, en nu kunt u er niets mee?

“De aansluiting op drie, eigenlijk vier van de voornaamste netwerken ontbreekt: elektriciteit, kabel, watertoevoer en de rioolaansluiting.”

Voor de goede orde, wat is het Naco-huisje ook weer?

“Een eeuwoude scheepsagentuur, je kon er kaartjes kopen om naar allerlei windrichtingen te varen, veelal over de Zuiderzee, toen nog. Het is van hout, gebouwd in Minangkabause en Amsterdamse Schoolstijl. Heel bijzonder.”

Heet het probleem Waternet en Liander?

“Waternet had verkeerde tekeningen van het waternetwerk, waardoor Ziggo niet aan de slag kan want die komen vanaf dezelfde kant. De elektra ligt heel dichtbij op de kade, die kan om andere redenen kennelijk niet worden doorgetrokken. Het is duistere, ongrijpbare materie.”

U mailt wat af, neem ik aan?

“En daar komt dan geen antwoord op, of soms, heel langzaam. Beloftes worden niet nagekomen: twee weken geleden zou er een onderzoek plaatsvinden naar de plek waar ze onder een betonplaat door zouden gaan boren, maar dat gaat dan op het laatste moment niet door. Daar bel ik dan over, is het weer tien dagen uitgesteld.”

Komt het ooit goed met uw huisje?

“Het lijkt erop dat ze nu hopen dat wij het huisje gaan verplaatsen om een wateraansluiting te krijgen. Nou: nee, dat is onacceptabel. Het is allemaal uiterst merkwaardig. Nu komt er een botanisch-erfgoedkunstenaar als antikraak werken en exposeren, want ik verwacht niet dat we binnen een paar weken aangesloten zullen zijn. Kunnen mensen het huisje toch een beetje bewonderen.”