Het mysterie van de verdwenen Van Goghs: was de Amsterdamse gokbaas slachtoffer of dader?

In december 1969 werden uit een woning aan de Churchilllaan twee schilderijen van Vincent van Gogh gestolen, bericht een mysterieus krantenartikel van toen. Daarna is er nooit meer over geschreven. Zou een follow-up, ruim vijftig jaar later, nog mogelijk zijn?

De Churchilllaan is niet alleen een van de langere straten van Amsterdam, maar ook een van de breedste. Er is een middenberm waar de lindebomen in vier rijen zijn aangeplant, met aan weerszijden een wandelpad, trambaan, autobaan, fietspad, parkeerstrook en een brede stoep. Het is een verkeersader, waarnaast de honderd jaar oude woningen in vier lagen zijn opgestapeld – een oneindige wand van gesloten bouwblokken, opgetrokken uit sierlijk metselwerk, met zwierige portieken en zware houten deuren.

In totaal zijn er rond de achthonderd woningen aan de Churchilllaan, over een lengte van meer dan een kilometer. En maar één daarvan lijkt een vrijstaande woning te zijn: nummer 223, helemaal op het einde van de straat. Een monumentale ­villa uit 1930, met een woonoppervlakte van 650 vierkante meter, verdeeld over zeventien kamers. De tuin grenst aan het water van de Boerenwetering, voor de deur staat een vijftien meter hoge ­plataan en de bewoners kijken uit op een beeldhouwwerk van Hildo Krop.

Als er ruim vijftig jaar geleden, ergens in deze straat, twee schilderijen van ­Vincent van Gogh aan de muur hebben gehangen, dan zal dit toch de plek zijn?

‘De recherche van Amsterdam heeft tot dusver tevergeefs gezocht naar de drie schilderijen die vrijdagavond zijn gestolen uit het huis van de 42-jarige koopman W. te Nuil aan de Churchilllaan in Amsterdam-Zuid,’ schreef het Algemeen Dagblad in een klein krantenbericht op 29 december 1969. ‘Het gaat om twee werken van Van Gogh (landschappen) en een van Verboom.’

Het Algemeen Dagblad van 29 december 1969, met rechtsonder het bericht.

Voor een werk van Verboom, of het nu van Adriaen Hendriksz of zijn jongere broer Willem is, betaal je op een veiling tegenwoordig hooguit een paar duizend euro. Maar de twee Van Goghs spreken meer tot de verbeelding. In de afgelopen vijf jaar zijn er 22 schilderijen van Van Gogh geveild. De gemiddelde opbrengst per schilderij: 18,8 miljoen euro.

‘De diefstal werd zaterdagochtend ontdekt, toen de heer Te Nuil omstreeks half­drie van een verlaat kerstdiner thuiskwam,’ staat te lezen in het krantenbericht. ‘De voordeur was geforceerd. Behalve de schilderijen worden ook enkele gouden munten en Indische krissen ­vermist. Een hoeveelheid juwelen bleek onaangeroerd te zijn.’

Die nacht, van vrijdag 26 op zaterdag 27 december 1969, was het een paar graden onder nul. Ik stel me voor hoe W. te Nuil en zijn vrouw die nacht, lichtelijk beschonken, in hun dikke bontjassen aan kwamen wandelen bij hun villa. Armen in elkaar gestoken, lachend en napratend over de avond – een van de laatste avonden van de jaren zestig.

Dan zien W. te Nuil en zijn vrouw dat de voordeur op een kier staat. Misschien wordt er gevloekt, of gegild. In ieder geval draaien ze op de telefoon zes keer een 2 om de gemeentepolitie aan de lijn te krijgen, die even later in een witte Volkswagen Kever – uitgerust met blauw zwaailicht en sirene – komt aanrijden.

Volgens het krantenbericht waren de schilderijen destijds 110.000 gulden (50.000 euro) waard. Behalve dat het om landschappen gaat, is het onduidelijk om welke werken van Van Gogh het precies gaat. Opmerkelijk is ook deze zin, uit het krantenbericht. “De koopman, die de politie niet dadelijk kon vertellen waar hij zelf de schilderijen vandaan had, was niet tegen diefstal verzekerd.”

Was W. te Nuil overmand door zijn emoties, of misschien toch te dronken, dat hij niet kon vertellen waar de schilderijen vandaan kwamen? Of speelde er iets anders?

Toen in 2020 een schilderij van Van Gogh uit museum Singer Laren werd gestolen, werd de directeur diezelfde dag nog in kranten als La Cuarta (Chili), Sina (China) en The New York Times (VS) geciteerd:

“Estoy conmocionado y absolutamente furioso de que esto haya sucedido.”

“这一事件对所有人而言都是可怕的”

“I feel enormous anger and sadness.”

Geen wereldnieuws

In 1969 waren deze twee gestolen Van Goghs op de Churchilllaan geen wereldnieuws. En ook in Nederland lijkt er amper aandacht voor te zijn geweest. Ik zoek in de historische krantenarchieven, maar behalve dit bericht – dat via persbureau ANP ook in enkele andere kranten verscheen – is er nooit meer iets geschreven over het incident. Zou een follow-up, ruim vijftig jaar later, nog mogelijk zijn? Want elke keer als ik over de Churchilllaan fiets, en in het bijzonder langs die ene villa, vraag ik me af: wat is hier destijds toch gebeurd?

Het Stadsarchief heeft vrijwel alle Amsterdamse telefoonboeken bewaard en ingescand. Een W. te Nuil blijkt in 1969 niet te hebben gewoond in Amsterdam, maar wel was er een W. te Nuyl. Het adres: Churchilllaan 203.

Dat is dus niet in de vrijstaande villa aan het begin van de straat, maar gewoon in een woningblok zo’n honderd meter verderop. En dan ook nog eens op tweehoog, blijkt uit de met de hand ingevulde woningkaart van dit adres in het archief.

Het werk van Vincent van Gogh was op dat moment al wereldberoemd. Een maand eerder – in november 1969 – was de eerste paal voor het Van Gogh Museum in de grond geslagen. Op veilingen werd soms al meer dan een miljoen gulden betaald voor zijn werk. Zouden er hier, in een woning op tweehoog, echt twee Van Goghs hebben gehangen? Het lijkt onvoorstelbaar. En zo ja, zijn ze dan ooit weer teruggekeerd? En om welke landschappen gaat het eigenlijk precies? De woningkaart geeft nog wel wat informatie prijs over de bewoner. Het is de W. van Willem. Willem te Nuyl, geboren in 1922.

Ik blader door de opeenvolgende telefoonboeken. Al die jaren heeft de man op de Churchilllaan gewoond. Hij blijkt voor te komen tot 1994 – toen hij begin 70 moet zijn geweest. De telefoongids van 1995 ontbreekt, maar in 1996 is zijn naam verdwenen. Een online zoektocht op deze naam levert helemaal niets op, en de kans lijkt groot dat Te Nuyl inmiddels overleden is – hij zou nu ouder dan 100 zijn. Wat nu?

Het gehele oeuvre van Van Gogh is regelmatig geïnventariseerd, voor het eerst in 1928 in de catalogue raisonné van J. B. de La Faille, een kunsthistoricus die tot aan zijn dood in 1959 aan verbe­teringen werkte. In totaal zijn er rond de negenhonderd schilderijen en elfhonderd werken op papier bekend van Van Gogh.

Via het oeuvre van Van Gogh probeer ik te ontdekken om welke schilderijen het mogelijk gaat. Ver kom ik niet. Vanaf 1881 schildert Van Gogh uitgestrekte landschappen – met soms een boerderij, kerk of landarbeider – in de omgeving van Den Haag, Drenthe en Nuenen. In de jaren daarna varieert hij veel meer in zijn onderwerpkeuze en worden zijn schilderijen steeds kleurrijker en impressionistischer. Maar waar hij ook is: hij blijft landschappen schilderen, en meer dan tweehonderd schilderijen zijn zo te categoriseren.

Van sommige Van Goghs is het nu al lastig te vinden in welke particuliere collectie ze zijn beland; het lijkt onbegonnen werk om van al die landschappen te ­achterhalen waar ze vijftig jaar geleden ­precies waren.

Gokbaas

Ik besluit eerst maar eens aan te bellen bij de Churchilllaan. De deur opent automatisch en ik kijk tegen een trappenhuis met afgebladderde verf aan. De trappen zijn bedekt met oude vloerbedekking, met geometrische patronen en verschillende bruintinten – hierover moet Te Nuyl ooit omhoog zijn gelopen, met de Van Goghs in zijn armen. En de dief ook, maar dan naar beneden.

De bewoonster roept door het trappengat dat ze haast heeft. Ze wonen hier al sinds de jaren negentig, zegt ze, en inderdaad: ze zijn er na de familie Te Nuyl ingetrokken. Over die familie weet ze verder weinig, maar ze huren al die tijd al van Krämer Vastgoed. En dat is nog steeds een familiebedrijf, dus wellicht weten ze daar iets?

Dat klopt. “Ik ben via mijn vader te weten gekomen dat de heer Te Nuyl een aantal illegale gokhuizen bezat en veel zwart geld had,” laat Nadja Krämer weten als ik bij haar informeer. “Ook had hij altijd vele schuldbekentenissen van gokkers op zak. Een hele stapel, volgens mijn vader.”

Een gokbaas! Willem te Nuyl was een gokbaas. Opeens lijkt het plausibel dat hij op die manier aan de Van Goghs zou zijn gekomen. Niet via een veiling of kunsthandelaar, maar doordat iemand er een openstaande gokschuld mee heeft verrekend.

Als ik via sociale media in contact kom met enkele familieleden van Te Nuyl, leer ik snel meer over de Amsterdamse gokwereld van eind jaren zestig. Want Willem te Nuyl – of eigenlijk: Wim, want zo noemde iedereen hem – was daar een bekende naam.

“Ik vind het wel grappig dat ze hem in dat krantenbericht koopman noemen,” zegt Thea te Nuyl, een nichtje. Want dat was hij niet. Ze vertelt dat ze vroeger in een van de gokhuizen van ‘ome Wim’ werkte, op de Koninginneweg. Het was een woonhuis met dubbele kamer, omgebouwd tot casino. Er waren een roulette– en een blackjacktafel. Allemaal illegaal, maar doordat er geen legale casino’s waren – de eerste vestiging van Holland Casino ging open in 1976 – maakte niemand zich er erg druk over. Het gokhuis zat bijna naast het politiebureau.

“Ik ben veel met hem wezen stappen,” zegt Thea. “En als het casino ging sluiten, gingen we tegen de ochtend naar de Overtoom. Eerst naar het kroegje om de hoek, daarna naar de bakker om brood te halen.”

Thea weet, net zoals andere familie­leden die ik spreek, van de Van Goghs die haar oom in zijn bezit had. Volgens de een zaten ze in een kluis in de muur, volgens een ander lagen ze onder zijn bed. Niemand weet om welke schilderijen het ging, slechts één familielid zegt ze te hebben gezien. Hij weet dat ze zo’n 60 bij 80 centimeter groot waren, maar niet wat er op de schilderijen stonden of welke kleuren ze hadden.

Wim te Nuyl zou altijd hebben gezegd dat de schilderijen een appeltje voor de dorst waren. Of specifieker: om de zorg voor zijn gehandicapte zoon te betalen als hij zelf zou komen te overlijden.

Te Nuyl was een charmante man met een kale, bolle kop die altijd goedgekleed ging. Een foto van hem heeft niemand meer, maar kleurrijke verhalen zijn er genoeg.

Klappen op zijn hoofd

Wim te Nuyl bokste in de jaren veertig op hoog niveau – hoewel hij volgens sommige verhalen tegen betaling bereid was om een wedstrijd te verliezen. “Hij mompelde, en sprak in korte zinnen, maar drie woorden achter elkaar. Ze dachten dat het kwam door de klappen op zijn hoofd,” zegt een ver familielid. Ook zou het een vriendelijke en gulle man zijn geweest. Hij gaf zijn broer – die veertien kinderen had – iedere maand wat geld.

Daarnaast zou Te Nuyl goede vrienden zijn geweest met de befaamde pandjesbaas Maup Caransa. Ook zou iemand ooit een schroevendraaier in zijn oog hebben gestoken toen hij uit zijn Buick stapte, hoewel hij een lijfwacht zou hebben gehad – of misschien huurde hij hem daarna wel in. Een worstelaar of judoka was het. Peter Adelaar misschien, of Chris Dolman.

Met ‘Wim’ in plaats van ‘Willem’ te Nuyl duikt er ook andere informatie op, al is het niet veel. In de archieven zijn er twee aankondigingen te vinden, van bokswedstrijden in Carré en in de Apollohal, met de naam van Wim te Nuyl op de poster. En in 1977 schreef de Haagse Post een groot verhaal over een corruptieschandaal, waarin ook ‘de gedrongen ex-bokser Wim te Nuyl’ figureert. Hij zou graag opscheppen over ‘zijn grote vriend’ politiecommissaris De Rhoodes.

“Da’s lekker,” zegt De Rhoodes als de journalisten van Haagse Post hem bellen voor wederhoor.

“Kent u Te Nuyl niet?” vragen ze hem.

“Jawel, ziet u, hij heeft een achterlijk kind en m’n vrouw gaat daar weleens heen. Die voelt zich daartoe aangetrokken. Ik ken hem ook wel, in m’n recherchetijd is er eens een overval op hem beraamd.”

“Is dat contact nooit inniger geworden?”

“Nee. Ik zei u al, mijn vrouw…”

Als Thea te Nuyl het artikel leest zegt ze, vijftig jaar later: “Die De Rhoodes kan goed liegen. De banden waren nauw, ik zag hem regelmatig bij Wim thuis.”

Maar wat er met de Van Goghs is gebeurd weet niemand van de familie. Thea wijst erop dat het opmerkelijk is dat de roof heeft kunnen plaatsvinden. Ze hadden een grote herdershond én er was altijd iemand thuis om voor het gehandicapte kind te zorgen. “Ik denk dat de schilderijen door een bekende zijn gejat, een onderwereldfiguur.”

Peter Adelaar was met 2 meter 13 de langste Nederlandse judoka ooit en zou vast een goede lijfwacht zijn geweest. Dat is alleen niet meer bij hem te checken: hij overleed in 2004. Oud-judoka Chris Dolman – oprichter van sportschool Pancra­tion in Noord – laat aan de telefoon weten dat hij nooit de lijfwacht van Wim te Nuyl is geweest. Maar... hij kende hem wel goed en Dolman lijkt een feilloos geheugen te hebben.

“Ja, Wim te Nuyl. Oud-gokhuisbaas en bokser,” zegt hij. “Dat is uit de tijd dat ik als portier in een nachtclub op het Rembrandtplein werkte. Femina. Daar kwam hij ook elke week.”

Femina was volgens Dolman een ­nachtclub zoals je die nu niet meer hebt. Er waren een showorkest en stripteasedansers en er kwamen acrobaten en goochelaars. Aan de bar zaten prostituees en hun pooiers. “Er kwam ’s nachts van alles binnen daar. Vooral mensen die geen normale baan hadden. En daar ben ik met Wim te Nuyl bevriend geraakt. Hij was ook oud-sportman, had nog een Europees kampioenschap gebokst. En hij stotterde een beetje, en dan zei ik: Wim, hoe heette die Franse tegenstander ook al weer? De-­de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-de-delannoit, zei hij dan.”

En inderdaad, op historische bokssites is terug te vinden dat Te Nuyl op 8 november 1945 een wedstrijd bokste tegen Cyrille Delannoit.

Dolman kwam weleens bij Te Nuyl thuis op de Churchilllaan, vertelt hij. “Ik was een vriend des huizes, hij nodigde me vaak uit. En dan haalde hij allerlei lekkernijen in huis. Gerookte zalm, en paling van een speciale palingboer.”

Dolman vond hem een gezellige, fijne en aardige man. “En hij had een zoon, ach man. Die was blind, spastisch en doof. Dat jochie stond in een box, toen ik daar kwam had hij al een snorretje, was hij een jaar of vijftien. Een drama om te zien. Dat jochie stond alleen maar stoten uit te kramen, met een luier om. Te Nuyl had een dokter in huis, die tegen kost en inwoning hielp met het kind. Dan denk ik: dan moet je een goede man zijn, om dat allemaal te regelen en zelf te willen doen in plaats van hem naar een verzorgingshuis brengen.”

Dolman lijkt ook te weten van de Van Goghs. Alleen: van de diefstal in 1969 heeft hij nooit gehoord, en dat klopt volgens hem ook niet. “Ik heb tot 1973 bij Femina gewerkt, daarna ging ik naar Casa Rosso. Maar tot het einde heeft Te Nuyl het over die Van Gogh gehad. Hij vertelde er vaak over. Dat het in een kluis zat, en dat het ooit een hele hoop geld waard zou worden. Hij had hem samen met Benny Pimentel.”

Dolman heeft het over één Van Gogh, niet twee. En daarover zou Te Nuyl hebben verteld in de jaren na 1969. Zou hij dan nog een derde Van Gogh hebben gehad? Of er eentje hebben weten terug te halen?

Maar, interessanter is het nieuwe spoor: zijn compagnon Benny Pimentel. Een naam waar veel verhalen over te vinden zijn.

Pimentel kwam uit de wereld van de paardensport en was een bekend gokker, die altijd in een Rolls-Royce door Amsterdam reed. In 1956 werd hij in Portugal opgepakt toen hij op het punt stond om per schip naar Brazilië te vertrekken. Hij werd namelijk door de Duitse politie gezocht voor zijn betrokkenheid bij een omvang­rijke oplichtingszaak: een schilderijenzwendel.

‘De schilderijenzwendel hield in dat kapitaalkrachtige lieden werden opgezocht en aan hen werd gevraagd geld te steken in de aankoop van kunstwerken in Europa, die tegen zeer hoge prijzen in Zuid-Amerika verkoopbaar waren. De voorgespiegelde winsten waren zeer hoog,’ schreef de krant destijds.

Alleen: de schilderijen bestonden helemaal niet, of waren ‘vrij waardeloze rommel’. Op het moment dat de investeerders daar achter kwamen, waren de schilderijen, het geld en de handelaren spoorloos verdwenen.

Het krantenbericht van 16 april 1956 waarin de ‘schilderijenzwendel’ van Pimentel wordt vermeld.

Twee jaar na deze zaak werd Pimentel opnieuw gezocht. Ditmaal in Denemarken, waar hij iemand voor anderhalve ton een vervalsing van een oude meester had verkocht.

Dat was in de jaren vijftig, maar mensen die Pimentel hebben gekend zeggen dat hij tot aan zijn dood in 1988 ‘in de schilderijen’ zat – niemand weet alleen precies op wat voor manier.

De werken die onverzekerd waren, de onduidelijkheid over de herkomst, het illegale gokhuis, de aanslag met de schroevendraaier en nu een compagnon die zich bezighield met oplichting door middel van valse kunst. Zouden de Van Goghs van de Churchilllaan nep zijn? Er is nog één manier om meer te weten te komen over die werken.

De originele rapporten van de Amsterdamse recherchedienst zijn opgeslagen in het Stadsarchief. Die worden pas na zestig jaar openbaar, dus eind 2029. Maar na een verzoek geeft de gemeentearchivaris toestemming voor inzage in het Generaal-­Rapport van de Amsterdamse gemeentepolitie van 27 en 28 december 1969.

‘Gemeentepolitie 12933’ staat er op het grijsblauwe omslagvel, met daarin een vuistdikke stapel uitgetikte pagina’s met korte samenvattingen van alle meldingen.

Boven aan de vergeelde vellen staat:

‘VERTROUWELIJK

Niet bestemd voor de pers’

De politiemeldingen geven een inkijkje in de dagelijkse gebeurtenissen in Amsterdam die de geschiedenisboeken niet hebben gehaald. Zo zakt er op de Westlandgracht een 4-jarige jongen door het ijs. Hij wordt door een onbekende man gered.

Het lijk van een 20-jarige jongen wordt aan­getroffen op de eerste verdieping van een perceel op de Barentszstraat. ‘Op de linker­arm was nog een afknelband aanwezig, terwijl op tafel een injectiespuit lag. Verm. doodsoorzaak: gebruik van te grote dosering verdovende middelen.’

Bij een Chinees restaurant wordt een donkerblauwe herenwinterjas (ƒ 170,-) van de kapstok gestolen en op een zolderkamer op de Elandsgracht 100-III een spaarvarken met plusminus honderd gulden.

Op de Postjesweg raken de voorruit en een portierraam van een auto beschadigd bij een vechtpartij.

Doordat een trambestuurder plots remt, komt een vrouw in lijn 25 tot val.

Een 17-jarige jongen wordt aangehouden voor de diefstal van een bromfiets. ‘Door moeder afgehandeld,’ staat erachter.

Op de Spuistraat wordt een vrouw door twee mannen overvallen in haar huis, en zwaar mishandeld. ‘Met een scheermesje hebben de mannen toen diverse sneden in keel, hals en armen van de vrouw toegebracht.’

Een bezoeker van Dancing The Beat op de Assendelftstraat loopt een vuilnisbak omver, waarna hij door de portier een blauw oog is geslagen.

Een luchtbed ter waarde van 35 gulden is uit een huisje op tuinpark Nut en Genoegen gestolen.

En zo gaat het door, tot mijn oog valt op een melding van een inbraak in een woning aan de Churchilllaan 203-II. Het stukje is maar een paar regels lang: de inbreker zou binnen zijn gekomen nadat een ruitje van de straatdeur was ingetikt en het slot van de toegangsdeur was verbroken. En dan, bij de opsomming van wat er gestolen is: twee schilderijtjes van Van Gogh (boerderijtjes met kippen en kar).

Dat lijkt het definitieve antwoord te zijn. Van Gogh heeft veel boerderijen geschilderd, en er zijn ook schilderijen waar karren op staan. Maar er is geen enkel schilderij bekend waarop Van Gogh kippen heeft geschilderd.

Als het over het Amsterdam van eind jaren zestig gaat, wordt er vaak gesproken over ‘roerige tijden’. In 1969 was Amsterdam het Europese centrum voor hippies, en iedere ochtend werden de Damslapers van het plein geveegd. In dat jaar verbleven ook John Lennon en Yoko Ono een week in bed in het Hilton Hotel voor de wereldvrede, liep Koninginnedag uit op rellen en werd het Maagdenhuis vijf dagen bezet door boze studenten (en uiteindelijk met harde hand ontruimd). In het Concertgebouw ging rockopera Tommy van The Who in wereldpremière, en kort na zijn maanlanding bracht astronaut Neil Armstrong zelfs een bezoek aan de stad.

In 1969 gebeurde er dus van alles in Amsterdam. Maar wat er niet plaatsvond: de diefstal van twee schilderijen van ­Vincent van Gogh uit een woning aan de Churchilllaan, op tweehoog. Die schilderijen waren vrijwel zeker nep.