Het museumatelier van Jan Verschoor

Vloeiende vormen, abstract en figuratief, glas in uiteenlopende kleuren. In Museum Jan in het oude dorp van Amstelveen kun je meekijken over de schouder van kunstenaar Jan Verschoor – beeldhouwer, maar ook voormalig directeur van het museum.

In het museumatelier kun je de man aan de slag zien met nieuwe werken. Hoe maakt hij een bronzen beeld? Wat gaat daaraan vooraf? Hoe verfijnt hij zijn gipsen mallen tot perfectie? Als oud-directeur en kunstenaar is hij nog steeds vergroeid met het museum: zijn woonkamer maakt er zelfs letterlijk deel van uit en zijn atelier zit in het oude schooltje ernaast, dat tot en met deze maand gerenoveerd wordt. Ook het atelier en de werkruimte van Rob Brünnmayer (1939), partner van Verschoor, is daar te vinden.

Verschoor (1943) experimenteert met de eigenschappen van materialen als brons, koper en marmer, maar ook ijzerdraad, hout, aluminium en kunststof. In de afwerking moet het altijd perfect zijn: zijn beelden zijn gladgepolijst en vloeiend van vorm en van alle kanten te bekijken. Hoewel Verschoor geen directeur meer is – Marieke Uildriks nam het in 2018 van hem over – bemoeit hij zich vanuit zijn ‘museumhuis’ nog regelmatig met tentoonstellingen. Volgens het museum ‘kan hij tentoonstellen als geen ander.’

Tot en met 13 maart, Museum JAN, Dorpsstraat 50, Amstelveen