Het Muizenhuis: een online miniatuurwereld vol muisjes

Tom Schaapman maakt het decor voor in de etalage. Beeld Sophie Saddington

Wat betekent de lockdown voor uw zaak?

“De winkel van Het Muizenhuis is een belangrijk onderdeel van ons bedrijf, maar dat deel valt nu weg. Dat heeft impact. Gelukkig hebben wij wel knutselproducten waar door de lockdown online veel vraag naar is. Dat compenseert enigszins.”

Hoe gaat de komende tijd eruitzien?

“De focus ligt voornamelijk op online verkoop. Daar hebben we sinds de eerste lockdown op ingezet. Het lukt ons best goed die omschakeling te maken. We werken met het team aan de website, om online een zo leuk mogelijke beleving te creëren.”

Heeft u nog creatieve inzichten gekregen door de situatie?

“Dat we niet te ver vooruit moeten denken. Vooral de laatste lockdown zagen we niet aankomen. Sinds de eerste hebben we veel moeten leren over online ondernemen. Gelukkig sluit ons product daarop aan: we maken filmpjes en verhaaltjes en we posten op social media over wat wij achter de schermen doen. We creëren inkijkjes in Het Muizenhuis en verkopen knutselpakketten.”

Hoe houdt u de moed erin?

“Gelukkig is de winkel maar een gedeelte van het bedrijf. Door de focus op andere delen van ons bedrijf te leggen, zoals de website, de kinderboeken en de knutselpakketten, kunnen we doorgaan. Daar halen we energie uit. We zitten gelukkig niet met een gesloten zaak.”

Wat is het eerste wat u gaat doen als de boel weer wordt versoepeld?

“We zijn bezig de winkel extra mooi te maken, maar ik durf nog niet veel te zeggen over opengaan. Als het gebeurt, gaat dat waarschijnlijk stapje voor stapje. Het wordt, denk ik, niet in een keer een groot feest. Maar ik hoop heel erg dat we weer knutselmiddagen kunnen organiseren en de buurt kunnen uitnodigen.”

