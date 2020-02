Febobaas Dennis de Borst tussen Martine en Louise Fokkens (Ouwehoeren) en Kitty Smeeten (Hands off my chocolate): “Martine en Louise zaten ook achter het glas. En onze chocoladebitterballen ook. Dat is de grap!” Beeld Amaury Miller

Speciaal voor Valentijnsdag is de Febo, ik ­herhaal, de Febo, omgetoverd tot romantisch restaurant. Livemuziek, Amsterdamse gezelligheid, ambacht en een driegangenmenu. Verder lees ik in de uitnodiging: ik snack naar jou.



Nu heb ik aan een hoop dingen een hekel, meestal voor de gezelligheid, maar hoog in mijn top 10 staan toch echt: woordgrappen en Valentijnsdag.



Ik prijs me gezegend met mijn verkering, die al in onze begindagen zei: ‘Als je ooit bloemen voor me koopt op Valentijnsdag, is het afgelopen – meteen.’

Ik wist gelijk, dit is een blijvertje.

In de Febo is het overheersende licht zwoelrood, dat zie ik al vanaf de tramhalte. Op de tafeltjes staan kaarsen en rozen in een vaas, in de lucht hangen ballonnen van lip.

Een eenzame violiste speelt een dramatisch nummer, best heftig. Je kunt het ook janken noemen, dat heb je weleens vaker in de romantiek.

Een jongeman staat klaar met een dienblad vol welkomstdrank. “Runderbouillon, vandaag vers getrokken,” vertelt hij er trots bij.

Ik pols nog of er ook welkomstdrank is met een scheutje van het een of ander erin, maar nee: verse runderbouillon. Dit is een snackbar tenslotte. Het smaakt prima verder en ik hoef toch geen date los te weken vanavond. Ik ben hier om te werken.

Ik neem plaats in de Febo. Op tafel liggen ansichtkaarten. Ik lees: voor jou ga ik door het frituur.

“Mijn credo, hè,” zegt buurman Eke Bosman, in deze kringen befaamd als Snackspert. “Heb je het dessert al gezien?”

Hij wijst op de menukaart. Ik lees: chocoladebitterballen. Ik ben dat nog aan het verwerken als opeens een jongeman naast me staat. “Heeft u een keuze kunnen maken?”

Ook hij overvalt me een beetje.

“Heeft u allergieën? Bent u vegetarisch?”

Allemaal geen last van, vriend.

“En weet u al welke ragout bij de friet?”

Excuus? Ragout? De Febo = grillburger. Satékroket. En als het echt exotisch moet: een patatje met shoarmasaus.

Maar er is wel degelijk ragout, speciaal voor dit valentijnsmenu dat hier komende vrijdag wordt geserveerd. In Maison Febo op het Sta­dionplein is plek voor veertig liefhebbers.

Er is ragout van kalf, saté, kip of vitaal. Dat laatste is vegetarisch. Even later krijgen we ­allemaal een dienblad met drie kroketjes. Kalfs, kip en weer die vitaal. Dit is de eerste gang.

Ik weet het toch niet met dat moderne daten. Netflix & chill, dat ken ik. Maar deze Febo & chill – ik moet het nog zien.

Een jongedame komt polsen of ik iets te ­drinken wil. Cola? Een milkshake? Nou, mijn huidige cola is nog niet eens halverwege en milkshake drink ik niet meer sinds ik ben gestopt met sandalen en een pleister op mijn knie.

Dat denk ik. Ik zeg: “Nee, dank je vriendelijk.”

Het hoofdgerecht is grill-, kip- of vegaburger, met die friet ragout. Wat kan ik ervan zeggen? Het is de grote charme van een zaak als de Febo: je krijgt wat je verwacht. Heel anders dan een gemiddelde date, weet ik nog van vroeger.

Dan de gekkigheid du jour. De chocolade­bitterbal. Ik neem een hap. Hapje.

Samengevat: zoveel liefdesverdriet heeft ­niemand, ook een vrouw niet.

Daar is de vriendelijke jongeman weer. “Meneer van Het Parool? Wilt u wodka in uw aardbeienmilkshake?”

Ik weet niet of ik hier heel erg vrolijk van moet worden, of een beetje ongerust.

Tips? Mail naar schuim@parool.nl.

Wat Maison Febo

Waar Febo, Stadionplein

Wie Dennis de Borst, Martine en Louise Fokkens, Kitty Smeeten, Sebastiaan Zwarts, Amanda van Effrink, Vincent van Dijk, Tess Posthumus

Wanneer Donderdag 6 februari, 18.00 tot 20.00 uur Drank en spijs ***

Sfeer ****

Hans houdt toch het meest van Studio Sport & chill

Vincent van Dijk (HBMEO): “O, wat sexy. Ik krijg bijna een erectie.” Met Jean-Paul Schaddé van Dooren (Cityguys). Beeld Amaury Miller

Eke Bosman (Snackspert): “What happens in Febo, stays in Febo.” Met Annica Peeters (VPRO), Tess Posthumus ­(Flying Dutchmen Cocktails) en psychiater Chayèn Lozano ­Parra. Beeld Amaury Miller

Team Febo: Hossam Abdel, Mohammed Naeem, Ferry Stevens en Marco Aarssen. Ober Hamza Mir schenkt geen alcohol: “U zult het van uw natuurlijke charme moeten hebben.” Beeld Amaury Miller

Sebastiaan Zwarts (Offgrid Agency) en Amanda van ­Effrink (Glitziegal). Een echte date? “Een Febodate.” Maar ­misschien echte liefde? “Een Feboliefde!” Beeld Amaury Miller

Febo & chill, het nieuwe daten in Maison Febo, komende vrijdag te boeken. Beeld Amaury Miller