Het menu van Koh-I-Noor is als een greatest hits-album, vol klassiekers

Een thuisbezorgmaaltijd van Koh-I-Noor. Beeld Monique van Loon

Waar bestellen we?

Dit is, jawel, de 150ste editie van Op Schoot. Reden voor een feestmaal! Tot mijn verbazing realiseer ik me dat ik nooit eerder een Indiaas restaurant testte voor deze rubriek. Absurd, want ik ben dol op deze keuken en Amsterdam telt er genoeg. Neem Koh-I-Noor, een zaak die al sinds 1981 op de Westermarkt (en tevens aan het Rokin) gevestigd is. Ik fiets regelmatig langs de vestiging tegenover de Westerkerk, toch at ik er nog nooit. Hoera, hoera: ze bezorgen ook.

Klinkt goed! Vertel eens over het menu?

Het zeer uitgebreide menu is als een greatest hits-album, vol klassiekers als kip tikka, kebab tandoori, madras garnalen en lamsvlees birriani. Voor wie het lastig vindt om te kiezen uit deze veelomvattende kaart zijn er ook specials, met meerdere gerechtjes voor twee personen. De prijzen zijn zeer schappelijk.

En route!

Na 25 minuten ontvang ik mijn bestelling, ingepakt in veel plastic en aluminiumfolie. Dat is heel erg vlot bezorgd. De magnetron zal er her en der waarschijnlijk aan te pas zijn gekomen, maar soit.

Allereerst val ik aan op de hapjes. Mijn favoriete Indiase snack: onion bhajee (€3,75), gefrituurde uien met kruiden en linzenmeel. Meestal krijg je ze in de vorm van een koekje, maar Koh-I-Noor heeft de uienringen los gebakken, waardoor ze als kleine chips wegeten. Heerlijk, zeker met de raita (€1,75), een frisse yoghurtdip met komkommer, ui en kruiden.

De heerlijke uienringen eten als chips weg. Beeld Monique van Loon

De samosa’s, gefrituurde bladerdeegpakketjes, zijn dikke bonken in een krokant jasje met een smakelijke vulling van groenten, aardappel en specerijen. Je betaalt €3,75 voor twee stuks, een nette prijs. Ook de garlic nan (€2,75) is top, wat betreft smaak-prijskwaliteit. De knoflook is zacht, niet rauw en overheersend zoals je soms ziet.

Door met de hoofdgerechten.

Die zijn ook allebei dik in orde. De chicken kurma kashmiri (€14,75) is mijn go-to Indiase gerecht. Kip korma kenmerkt zich door de kerriesaus, lichtzoetig en romig dankzij de kokos en boter. De stukjes kip zijn mals en de ananas gelukkig klein gesneden, waardoor het subtiel blijft. Het enige wat ik mis, is de geschaafde amandel die de korma voor mij echt af­maakt. De gigantische bak gele rijst erbij is prima.

Een fijne vegetarische optie is de saag paneer (€12). De zelfgemaakte zachte blokjes kaas zijn niet heel royaal aanwezig, maar ze zijn wel erg lekker. Je eet vooral heel veel van de kruidige spinaziestoof. Die is een tikje gronderig, ik hou daar wel van. De hoeveelheid is enorm, perfect als kliekje voor later. Tot slot de kheer (€3): een prettige, niet al te zoete Indiase rijstpudding.

Hier ga ik vaker bestellen.

Koh-I-Noor Open ma-zo 15.00 tot 23.00 uur

Bestellen via Uber­ Eats en Thuisbezorgd

Prijs €41,75 voor 2 grote en 5 kleine gerechten

Aanrader Ja!

