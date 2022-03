Het meisje dat T Factor won, overleed een paar maanden later – ze was 9 jaar oud

Jocelyn Vreugdenhil volgt leerkrachten van basisscholen in Amsterdam. Deze week: groep 6, Zuidoost.

Het is de hoogste tijd voor T Factor. De jaarlijkse talentenshow vernoemd naar X Factor, het tv-programma dat in Nederland werd uitgezonden van 2006 tot 2013. Dat geeft meteen aan hoe oud deze traditie op school is, al is de meester zelf meer van de generatie Soundmixshow.

Iedereen van groep 3 tot en met 8 mag meedoen. Het maakt niet uit met wat: dansen, zingen, turnen, rappen. “De leerlingen uit groep 7 en 8 doen vaak niet mee,” zegt de meester. “Daar voelen ze zich te groot voor.”

Dat neemt niet weg dat het een groots evenement is waar alle leerlingen naar uitkijken. Dit jaar doen ruim vijftig leerlingen mee en is de show nog in een uitgeklede vorm: zonder voorrondes, volwassenen­jury, kinderjury en publieksprijs. En ook niet met alle leerlingen, leraren, ouders en broertjes en zusjes bij elkaar in een grote zaal, maar te volgen via een livestream.

De meester van groep 6 is, zoals ieder jaar, de organisator, samen met een juf. “Ik moet dit soort dingen naast mijn werk doen, dat maakt het leuk. Alleen maar voor de klas staan vind ik te beklemmend.”

De voorbereidingen zijn in volle gang. Er loopt een hulpmoeder zijn klas in en uit op zoek naar de tassen met versieringen die na vorig jaar zijn opgeborgen. Maar waar? De meester weet het ook niet, want hij is van de inschrijvingen en de muziek. Daarom zit hij elke middag, en elk vrij moment tussen de lessen door, met de leerlingen muziek uit te zoeken.

“Gisteren heb ik een uur gezocht naar een muziekje om op te balletten, met een leerling uit de onderbouw. Ze had het thuis opgezocht en op een papiertje geschreven, maar ze heeft dyslexie en daardoor was het niet duidelijk te lezen. Er stond iets als ‘entspannend’.” Na drie kwartier zoeken, er waren nogal wat hits op ‘ontspannen’, en de late tip van het meisje dat het ging om pianomuziek, was het bingo.

Naast de meester, de collega en de versierhulpmoeder was er nog een onmisbare schakel in de talentenshow: de superhulpmoeder die al vanaf het begin meedraait. Elke leerling wil bij haar in het groepje omdat ze fantastische kleding regelt en ook de rest van de styling tot in de puntjes verzorgt, zoals haar en make-up.

Een van de laatste grote shows voor corona is legendarisch. Vanwege de geweldige act die gewonnen heeft – het groepje van de superhulpmoeder –, maar ook door het trieste verhaal erna. “Het meisje dat won, overleed een paar maanden later. Ze was 9 jaar oud. Ze had een hartprobleem, dat was bekend, maar dat weerhield haar er niet van om te dansen en te zingen. Dat deed ze gewoon.”

Een sombere tijd volgde. Er was een ruimte op school ingericht met foto’s en tekeningen aan de muur, en een afscheidsboek om in te schrijven. In alle klassen werd veel over haar gesproken. Een jaar later is ze tijdens T Factor geëerd.

“Laatst zong de muziekleraar The Cup Song met mijn klas. Iedereen moest gelijk aan haar denken. ‘Dit was haar lievelingsliedje, meester!’ En ook dit jaar zal haar naam tijdens de show genoemd worden, en dat zal voor altijd zo blijven.”

Jocelyn Vreugdenhil volgt leerkrachten van basisscholen in Amsterdam. Lees hier al haar verhalen terug.