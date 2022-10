Het Maria Austria Instituut bewaart de mooiste foto’s van Amsterdam: ‘De Ajax-foto verkoopt het beste’

Het Maria Austria Instituut beheert en exploiteert de archieven van fotografen met een duidelijke band met Amsterdam. In het Stadsarchief is vanaf komende week de tentoonstelling Al die Amsterdamse mensen... te zien, een veelzijdig portret van de stad tussen 1935 en 1975, door MAI-fotografen.

Sem Presser, de legendarische Amsterdamse persfotograaf, was een sigarenroker. Balmoral was zijn merk. De blikjes waarin de sigaren werden verkocht, kwamen Presser (1917-1986) goed van pas. De fotograaf, die er bij was toen de Duitsers in 1945 in Wageningen de overgave ondertekenden en later onder anderen Brigitte Bardot en Pablo Picasso voor zijn camera had, bewaarde in de sigarenblikjes een deel van zijn negatieven.

Op de vierde verdieping van het Amsterdams Stadsarchief, waar de collectie van het Maria Austria Instituut (MAI) onderdak heeft, staan Pressers blikjes keurig op de planken van een kast opgesteld. Die keurigheid is bedrieglijk, zegt Patricia Pince van der Aa. Zoals veel fotografen was Presser niet heel secuur in het ordenen van zijn eigen werk. “Hij is wel drie keer opnieuw begonnen met het nummer van zijn negatieven.”

Het maakt zoeken in de enorme nalatenschap van Presser soms wat ingewikkeld. Maar het kan veel erger, volgens Pince van der Aa, chef de bureau van het MAI. “Tegenwoordig zijn we er veel strenger in geworden, maar in het verleden is het wel voorgekomen dat we hier fotoarchieven opnamen die bestonden uit niet meer dan verhuisdozen vol negatieven. Er zat geen enkele beschrijving bij.”

Sterke binding

Het MAI beheert de archieven van zo’n zestig fotografen, tezamen goed voor - naar schatting - twee miljoen beelden, vooral negatieven. Bij die fotografen zitten ware grootheden als Eva Besnyö, Carel Blazer, Paul Huf en Ad Windig. Slechts een enkele van die zestig fotografen leeft nog. Wat al die fotografen gemeen hebben, is dat uit hun werk een sterke binding met Amsterdam spreekt.

Foto MAI - je ziet het vaak rechtsonder een veelal historische foto in krant of tijdschrift staan. Maar het zijn niet alleen kranten- of tijdschriftenmakers die een beroep doen op de collectie van het instituut. Onderzoekers, historici vooral, zijn ook vaste klanten. Uitgevers kloppen er vaak aan, net als tentoonstellingsmakers. En dan zijn er nog de ‘gewone’ Amsterdammers en niet-Amsterdammers die bij het MAI iets moois voor aan de muur kopen.

Dia’s van Sem Presser. ‘Hij is wel drie keer opnieuw begonnen met nummeren.’ Beeld Daphne Lucker

Bij het MAI werken vier mensen, van wie een vrijwillig. Het zijn alle vier vrouwen. “Zes jaar geleden is hier de laatste man vertrokken, dat was directeur Adriaan Elligens met pensioen ging,” zegt Patricia Pince van der Aa, zijn opvolger, lachend. “Wacht, we hebben hier ook nog een mannelijke stagiair gehad.” Beleid is die volledig vrouwelijke bezetting niet, de dingen lopen zoals ze lopen.

In de collectie van het MAI zijn vrouwen minder goed vertegenwoordigd. Van de zestig fotografen van wie het instituut de archieven beheert, zijn er slechts negen vrouwelijk. Er waren vroeger nu eenmaal niet zo veel vrouwen die professioneel fotografeerden. Maria Austria, de naamgever van het instituut, deed het al in vooroorlogs Wenen. Na de oorlog was ze in Nederland actief als onder meer theaterfotograaf (zie ook kader).

Met collega-fotograaf en geliefde Henk Jonker, die ze had leren kennen in het verzet, behoorde Maria Austria in 1945 tot de oprichters van fotopersbureau Particam (van Partizanen Camera). Na haar overlijden in 1975 werd onder haar naam een stichting opgericht, die zich niet alleen over haar werk ontfermde, maar die zich ook beijverde voor een instelling waar belangrijke fotoarchieven konden worden ondergebracht.

Meisje in de mist

In 1982 nam de Stichting Maria Austria/Partica het initiatief tot de oprichting van het Nederlandse Fotoarchief. Dat archief kwam er in in 1990, maar dan wel in Rotterdam. Nogal verbolgen daarover bleef de Stichting Maria Austria achter in Amsterdam. Onder de naam Maria Austria Instituut werden vanaf 1979 fotoarchieven verworven en geëxploiteerd. Sinds 2007 huist het MAI in het gebouw van het Stadsarchief aan de Vijzelstraat.

Voorheen ontving het instituut subsidie van de gemeente, tegenwoordig maakt het geen deel meer uit van het Amsterdamse Kunstenplan. Auteursrechten van de beheerde foto’s leveren inkomsten op, maar ook de verkoop van prints aan eerdergenoemde particulieren helpt bij het zelf ophouden van de broek.

Wat betaalt iemand die iets mooi voor thuis aan de muur wil voor een print van een MAI-foto? “Met btw en verzendkosten erbij 310 euro,” zegt Pince van der Aa. “Maar dan hebben we het wel over een fine-artprint, van tentoonstellingskwaliteit dus, op standaardformaat van 30 X 40 centimeter.” Voor een kunstwerk is het een prikkie, maar ze beseft dat het voor de gemiddelde Nederlander nogal een bedrag is.

Ajax-vedettes door Paul Huf, 1967. Beeld Paul Huf

Tijdens de corona-epidemie, toen voor het MAI nogal wat inkomsten wegvielen, onder meer van musea, begon het instituut met speciale aanbiedingen: van een fotograaf werden per maand telkens twee prints à 125 euro aangeboden, op het formaat 20 X 25 centimeter.

Wat voor foto’s kopen particulieren bij het MAI? “Het zijn vaak heel persoonlijke keuzes, die te maken hebben met iemands familie of de plek waar hij of zij heeft gewoond. Onze best verkochte foto is de bekende Ajax-foto van Paul Huf (Hij fotografeerde in 1967 de spelers Johan Cruijff, Piet Keizer, Sjaak Swart en Klaas Nuninga, red), maar ook een foto die Ad Windig in de jaren vijftig maakte van een meisje in de mist op het strand van Wijk aan Zee deed het goed.”

Schokkende beelden

Werk van Ad Windig (1912-1996) komen we ook tegen tijdens een kijkje op de verdieping van het Stadsarchief waar de collectie van het MAI wordt bewaard. Even snuffelen in het archief van de fotograaf, die net als Maria Austria actief was in het verzet, levert meteen schokkende beelden op. Er zijn negatieven van foto’s die Windig vlak na de oorlog maakte in Schoorl in een kamp voor NSB’ers. Er zijn ook contactafdrukken van foto’s die hij in dezelfde tijd maakte van het blootleggen van een massagraf op de Leusderheide, waar in de oorlog onder anderen medewerkers van het illegale Parool werden geëxecuteerd.

Kijken in een modelwoning in het Bluebanddorp, Jan Versnel, 1959. Beeld Jan versnel

Het archief van Nico van der Stam, in de jaren zestig Nederlands eerste professionele popfotograaf, bevat lichtere kost. Netjes in het gelid staan bruine archiefdozen, waarin hij alfabetisch de negatieven opborg van portretten die hij maakte van popsterren en ook tv-persoonlijkheden. Op archiefdoos 69 zit een sticker waarop uiteenlopende namen voorkomen als - we zijn bij de letter S - Stratenmaker Op Zee Show, Rolling Stones, Gilbert O’Sullivan, Supremes en Swiebertje.

Iets verderop is het archief van Lex van Rossen (1950-2007), ook een popfotograaf, maar dan van een latere generatie. In dozen met ook hier weer alfabetisch opgeborgen afdrukken rangschikte hij de Rolling Stones wél onder de R. Hun directe buren: Lou Reed en Johnny Rotten. Van Rossens agenda’s liggen er ook: in een moeilijk te ontwarren handschrift noteerde hij welke popconcerten hij die dag, onder meer voor Het Parool, moest fotograferen.

Het Parool is goed vertegenwoordigd in de collectie van het MAI: de complete archieven van staffotografen Bert Sprenkeling, Frans Nieuwenburg en Wubbo de Jong worden er beheerd. “Aan dat van Sprenkeling zit wel een luchtje,” zegt Patricia Pince van der Aa. Dat klinkt onheilspellend, maar we moeten de opmerking volledig letterlijk nemen: filmstroken van werk dat Sprenkeling in de jaren vijftig ruiken zurig, een teken dat ze heel kwetsbaar zijn, in vakkringen bekend als het azijnzuursyndroom.

De sigarenblikjes van Sem Presser. Beeld Daphne Lucker

Oud materiaal als dat van Sprenkeling wordt vanwege die kwetsbaarheid bewaard op een speciale plek, het zogeheten koude depot. “Wil je er één aan?” vraagt Pince van der Aa alvorens we de ruimte betreden, wijzend op een kapstok waaraan speciale zwarte jassen hangen. Zal toch niet direct nodig zijn in waar het standaard rond de 7 graden Celsius is?

Een paar minuten is het daar inderdaad best uit te houden zonder jas, daarna krijg je het snel koud. Bibberend op weg naar de uitgang zien we dat ook hier werk van Sem Presser ligt opgeslagen. In een handschrift dat we inmiddels herkennen voorzag hij een map van een intrigerend opschrift: ‘Kenya en Vreemdelingenlegioen’.

Al die Amsterdamse mensen... Stadsarchief Amsterdam, 27 oktober tot 12 februari.

Wie was Maria Austria? Zeg Maria Austria en je zegt er bijna automatisch Instituut achteraan. Het naar haar vernoemde archief is tegenwoordig beroemder dan de fotografe zelf, die leefde van 1915 tot 1975. Maar bij het MAI doen ze er alles aan haar nagedachtenis levend te houden. Op het kantoor ligt in een mooi glazen kastje een camera van haar (een Rolleiflex), aan de wanden hangen door haar gemaakte foto’s. “Ze was een geweldige fotografe.” zegt Patricia Pince van der Aa. “Ze was na de oorlog vooral actief als theaterfotografe. Ze was elk jaar bij het Holland Festival, fotografeerde opera en ballet, was ook erg geïnteresseerd in het emxperimentele toneel dat toen opkwam. Maar als documentair fotograaf legde ze ook de wederopbouw en watersnoodramp vast.” Maria Austria werd als Marie Oestreicher geboren in Karlsbad (tegenwoordig het Tsjechische Karlovy Vary) en groeide op in een artistiek Joods milieu. In Wenen volgde ze een opleiding tot fotograaf. In 1937 vestigde ze zich, op de vlucht voor de Nazi’s, in Amsterdam, waar al een zus woonde. Door onder te duiken wist ze de oorlog te overleven, wel was ze betrokken bij het vervalsen van persoonsbewijzen. Na haar dood werd door het Stedelijk Museum in 1977 een overzichtstentoontstelling van haar fotografie georganiseerd. In het Joods Historisch Museum was in 2018 een aan het werk en het leven van Maria Austria gewijden tentoonstelling te zien met de titel Leven voor de fotografie.

Maria Austria, ca. 1948. Beeld Paul Huf