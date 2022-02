Het lijkt wel een bankfiliaal: bij de fysieke winkel van platform Coinmerce koop je cryptomunten

Beeld Daphne Lucker

Bij binnenkomst in Coinmerce, volgens oprichters Nick en Luc Smits van Oyen de eerste cryptowinkel van Nederland, valt het oog als eerste op de grote televisieschermen met cryptokoersen aan de blauwe vlakken op de muren. Voor in de zaak staan houten krukjes, verderop hoge, lange houten tafels met barkrukken. Achterin zijn afgeschermde bureautjes waar klanten rustig, met hulp, een gratis account kunnen aanmaken en hun eerste munten kunnen kopen.

De broers Nick (30) en Luc (26) begonnen in 2017 het online platform Coinmerce, om het kopen van cryptomunten ‘begrijpelijk en veilig’ te maken. Ze geven geen advies over welke munten je moet kopen, maar begeleiden klanten in de aanschaf. Nick heeft een achtergrond in internationale handel en Luc in bedrijfskunde. Nick: “Toen mensen ons vroegen of ze geld mochten overmaken, zodat wij het voor hen konden regelen, ging er bij ons een lampje branden.”

Zo ontstond er een inkoopsysteem, dat ook geregistreerd is bij De Nederlandsche Bank. Het platform biedt meer dan 170 verschillende door Coinmerce onderzochte munten aan. Naast de gratis app is er nu dus een fysieke winkel, een informatiecentrum vergelijkbaar met een bankfiliaal, die de broers begonnen met financieel expert Jaap de Bruijn (40).

De Bruijn: “De broers zitten in een cryptobubbel. Het is belangrijk crypto laagdrempelig te maken voor de geïnteresseerde mensen daarbuiten, die er nog weinig van begrijpen, en hen te behoeden voor fouten.” Je kunt zo naar binnen lopen, met of zonder afspraak. Het advies over het kopen, bewaren en verhandelen van de munten is gratis, maar je betaalt wel altijd een commissie bij de aanschaf.

Coinmerce Binnenhof 27, Stadshart Amstelveen

