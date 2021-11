Het lifestylewandelboek combineert wandelen en er fashionable uitzien

Beeld Shutterstock

U bent schijnbaar dé wandelende hoofdredacteur van Nederland.

“Dat is mijn geuzennaam. Ik wandel al meer dan tien jaar en vertel er altijd enthousiast over. Dat deed ik al voordat het een ding werd vanwege corona.”

Hoe is dat ontstaan?

“Het wandelvirus stak de kop op in 2011, toen ik naar Duitsland ging voor een reportage over Duitse wijnen. We maakten een wandelroute door de wijnstreek en ik ondervond dat wandelen zoveel meer kan zijn dan in een ANWB-outfit door de akkers ploegen. Na afloop waren er goede restaurants en goede wijnen om het leven en het lopen mee te vieren.”

Dat bedoelt u met ‘lifestyle’-wandelen?

“Het is lopen met een fijne beloning in het vooruitzicht. Goede koffie, een glas wijn of, wanneer je blijft overnachten, zijdezachte lakens. Maar het is ook wandelen én leuk gekleed gaan. Modderschuiten aan je voeten, maar wel een leuk truitje aan en oorbellen in, lippenstift op, mooi tasje om de schouder. Als je er van boven leuk uitziet, word je met veel meer égards verwelkomd in een restaurant.”

Wat lezen we nog meer in uw boek?

“Wat wandelen voor je mind, figuur en je hele welzijn doet. Ik heb onder andere informatie van hoogleraar neuropsychologie Erik Scherder gekregen, en gesproken met een coach en een pro-aging-deskundige. En, belangrijk, met een modedeskundige over hoe je zo snel mogelijk een fashion swap uitvoert. Dat kan binnen 30 seconden, zodat je met opgeheven hoofd dat restaurant binnenstapt.”

Waar zouden Amsterdammers moeten wandelen?

“Het Diemerbos is prachtig, en daar zit restaurant House of Birds, wat het echt een lifestylebestemming maakt. De Tuinen van West zijn ook mooi, met die wuivende rietvelden. En het Noord-Hollandpad, 284 kilometer lang. Begint in Huizen, scheert langs Amsterdam, en eindigt op Texel. Daar kun je heerlijk genieten van een Texelse Skuumkoppe.”