Het liefdesverhaal van De Dakloze Dichter: ‘Er is geluk, er is verdriet, er is seks’

Al vier jaar maakt Sabine van Wechem foto’s van Hilmano van Velzen, in de stad bekend als De Dakloze Dichter. Dichter is hij nog altijd, dakloos niet meer. Van Wechem concentreert zich nu vooral op zijn relatie met Iris, muze en medeverslaafde.

Hoe hebt u Hilmano leren kennen?

Van Wechem: “Ik zat in het eerste jaar van de Fotoacademie en maakte op straat portretten. In de buurt bij een opvang voor daklozen ontmoette ik Hilmano. We raakten aan de praat, daarna ben ik hem niet meer uit het oog verloren.”

Wat sprak u aan in hem?

“Hij was een opvallende figuur in een bontjas. Hij had een mooi karakteristiek hoofd, een mooie stem ook. En zoals hij dat doet bij mensen, ook om wat geld te verdienen, droeg hij voor mij een gedicht voor. Dat kwam wel binnen. Het creatieve proces gaat bij hem heel snel. Hij krijgt een ingeving en schrijft in no time een gedicht.”

Hilmano heeft de laatste jaren de nodige aandacht gekregen; hij stond in kranten, was op tv.

“Eerst dacht ik: jammer. Later besefte ik dat ik een ander verhaal vertel. In de media gaat het om Hilmano als De Dakloze Dichter. Wat ik maak is intiemer. Het gaat mij vooral om de relatie die hij heeft met Iris, met wie hij tegenwoordig samenwoont in een huisje in de Jordaan. Dit is een liefdesverhaal.”

Wie is zij?

“Ze woonde als gescheiden moeder in een nieuwbouwwijk. Toen ontmoette ze Hilmano en werd verliefd. Nu is ze ook aan de drugs. Ze zijn verslaafd aan drugs, maar ook aan elkaar.”

Pasfoto van een jonge Iris. De foto hangt aan de muur bij hen thuis, waarop ze dingen plakken waar ze waarde aan hechten, zoals foto's en gedichten.

Wat gebruiken ze?

“Voornamelijk cocaïne, of zoals ze zelf zeggen: wit. Ze roken het in een pijpje. Ik heb foto’s waarop ze drugs gebruiken, maar zulke foto’s bestaan al. Ik wil ook meer dan alleen dat laten zien. Voor een ander project volg ik een meisje in een favela in Rio de Janeiro. Daarbij gaat het me ook niet om de armoede en het geweld, ik wil laten zien dat dat meisje ondanks alles ook gewoon een leven heeft, net als Hilmano en Iris.”

Bij Hilmano en Iris brengt u heel intieme zaken in beeld. Er wordt op de foto’s gehuild, gesekst ook. Hoe kan het dat ze u toestaan dat vast te leggen?

“Het is een kwestie van wederzijds respect en vertrouwen. Ik vind het als fotograaf fijn om te werken met mensen met wie ik een vertrouwensband heb, een soort vrienden. Hilmano ken ik al vier jaar, halverwege werd Iris zijn vriendin. De relatie die we met zijn drieën hebben, is heel natuurlijk gegroeid. Ze staan open voor mijn aanwezigheid als fotograaf.”

“Op sommige foto’s wordt gelachen, op andere gehuild, dat is het leven. Dat ik er als fotograaf bij was toen ze seks hadden, was wel spannend. Ik wist dat het een keer zou gebeuren. Ik dacht van tevoren: wat doe ik dan, loop ik weg? Ik ben dus gebleven. Ik zat er als fotograaf bovenop. Maar specifieke beelden van seksuele handelingen laat ik niet zien. Ik heb gekozen voor een foto die de context laat zien: er is geluk, er is verdriet en er is seks.”

Van Wechem: 'Op sommige foto's wordt gelachen, op andere gehuild, dat is het leven.'

Wanneer is het project ‘Hilmano en Iris’ af?

“lk vind het moeilijk om afscheid te nemen. Ik zou hun hele leven langs kunnen blijven komen. Mijn ambitie is wel hier een boek van te maken, maar dat hoeft niet het einde van dit project te zijn.”

Van Wechem sliep bij Iris en Hilmano thuis. Als ze seks hadden, pakte Van Wechem haar camera.