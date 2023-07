Het levensverhaal van deze Japanse dame (73) in Amsterdam leest als een sprookje

Emiko Kannan (73) reisde als verpleegster vanuit Kobe een Nederlandse patiënt achterna, begon in Amsterdam een Japanse crèche en kleuterschool, en vergaarde roem als bloemschikker, kalligraaf, kimono-expert en bonsaikweker. Nu staat ze aan de wieg van een woongemeenschap, het Furusato Huis. ‘Eigenlijk doe ik een beetje te veel.’

Er is enig voorstellingsvermogen voor nodig, maar stel dat u verpleegster bent in een ziekenhuis in het Japanse Kobe, anno 1974. Een 22-jarige Nederlandse zeeman wordt ’s avonds binnengebracht met een aneurysma in de hersenen. Twee weken lang reddert en zorgt u, als Japanse vrouw van begin twintig, voor deze boordwerktuigkundige. Dan hoort u dat diens familie heeft besloten hem in zijn vaderland te laten opereren. Hij wordt naar Schiphol gevlogen, samen met een arts en een verpleegkundige. Echter: die verpleegster bent u niet.

Wat doet u?

Als u Emiko Kannan zou zijn, nu 73, destijds 23, dan nam u op eigen houtje en van uw eigen geld het vliegtuig naar Amsterdam – de eerste lijnvluchten vanuit Japan waren net gestart. “Ik was bezorgd om die zielige jongen.” Kannan neemt haar intrek in het Alpha Hotel in Buitenveldert (nu het Novotel), en bezoekt de zeeman bij hem thuis, aan de Tugelaweg in Oost. Na een week is het geld op, en keert ze terug naar Kobe.

Omdat bezorgdheid een verstrekkend begrip kan zijn, vliegt ze na een jaar (en een cursus Nederlands) terug naar Amsterdam om te kijken hoe het met deze Andries Striezenau gaat. Beter, dus dat is goed.

In 2023 woont Kannan in Buitenveldert; zonder Striezenau, die vijf jaar geleden overleed. In een halve eeuw heeft ze geleerd van hutspot met een bal gehakt te houden. Al is vooral alles Japans wat de klok slaat. Kannan is in bepaalde kringen beroemd en geliefd om al haar activiteiten.

Aanvankelijk was het improviseren: Striezenau was nog zwak, vaak ziek, durfde een huwelijk niet aan; hij verdiende niet genoeg geld. Kannan: “De liefde kwam aanvankelijk iets meer van mijn kant.”

Ze werkt in een Japans restaurant in Rotterdam, als verkoopster op Schiphol, later, omdat ze nou eenmaal verpleegkundige is, in het Binnengasthuis, en daarna in de operatiekamers van het AMC. Uiteindelijk blijken haar Japanse diploma’s niet te worden erkend, en neemt ze ontslag – het steriliseren van scalpels behoorde niet tot haar ambities.

Kannan en Striezenau gaan samenwonen aan de Schippersgracht, trouwen in 1982 krijgen twee zoons, nu 41 en 38 – de oudste woont tot op de dag van vandaag bij Kannan in, in haar bescheiden Buitenveldertse flat.

In 1985 begint Kannan in deeltijd als gids voor Japanse toeristen; ze doet dat tien jaar. “Ik ken Nederland beter dan ik Japan ken.”

Doordat Kannan kinderen heeft, ‘ontdekt’ ze dat er behoefte is aan ‘een Japanse crèche, waar kinderen Japans kunnen praten,’ die ze zelf begint. Later start ze de Tulip Gakuen School, de Japanse kleuterschool die nu in Amstelveen huist – een oplossing voor Japanse expats, wier kinders onder de Japanse leerplicht vallen. Momenteel volgen ongeveer honderd kinderen er onderwijs. Kannan: “Maak er maar een beetje reclame voor alstublieft, want na de corona zijn er minder leerlingen.”

Sinds 37 jaar fietst Kannan elke woensdag naar Hotel Okura om daar de bloemen in de Japanse restaurants te schikken, een kunst die ikebana heet. “Dat is mijn enige plicht,” zegt ze. “Tegenwoordig ga ik met de auto naar het Okura hoor, ik fiets alleen nog naar de golfclub en naar de Hortus.”

Naast kalligrafie, schilderen, tekenen, de dracht van kimono’s en het houden van theeceremonies, is Kannan ook verzorger van de bonsai in de Botanische Tuin Zuidas. Hoe kan iemand die relatief zo kort in Japan woonde, zo veel Japanse specialismen beoefenen? Kannan doet het schouderophalend af; het is allemaal maar hobby. Ze geeft geen les in theeceremonies omdat ze ‘er niet zo goed in is,’ ‘alle Japanners leren kalligrafie op school,’ en ‘bloemschikken heb ik geleerd in het verpleegstershuis.’

Een van mevrouw Kannans ‘Japanse hobby's' is kalligraferen. Beeld Jakob van Vliet

“Ik was van plan na mijn pensioen weer elke dag een kimono te gaan dragen, maar dat is niet gelukt, daar heb ik het te druk voor. Eigenlijk doe ik een beetje te veel.”

Wanneer draagt u uw kimono’s?

“In lijn 5, als ik naar een receptie in het Rijksmuseum of het Van Gogh ga, en ik rijd ermee in de auto naar de ambassade in Den Haag.”

Heeft u eigenlijk een Nederlandse hobby?

“Nee. Ik heb wel Nederlands bloemschikken gedaan, maar dat vind ik niet zo mooi. Te veel kleuren, te veel bloemen, te weinig bladeren en stengels. In Japan laten we de achtergrond graag blanco.”

Heeft u na uw huwelijk met meneer Striezenau overwogen in Japan te gaan wonen?

“Voor mij was dat goed geweest, voor de kinderen ook, maar hij zou zich eenzaam hebben gevoeld.”

Bood Nederland u iets?

“Meer vrijheid voor vrouwen. In Japan was het heel streng en hiërarchisch. Daar zeg je dokter Tomikawa, hier zeg je Henk. Hier gaan dokters en verpleegkundigen samen naar de kroeg, nou, daar niet.”

Wie denkt alles over alle activiteiten van Kannan-san te hebben gehoord die komt bedrogen uit. Kannan komt met een handvol visitekaartjes om de hoek. In 2010 begint ze de Japan Desk in het Amstelveense Amstelland Ziekenhuis. “De Japanese Chamber of Commerce vroeg me: wat hebben Japanners in Nederland nodig? Uitleg op medisch gebied, zei ik. Hoe werkt het systeem hier? Wie tolkt? Daarom heb ik de Japan Desk opgericht.”

En ze is lid van International Soroptimist, een vrouwenclub die vrouwen helpt. En ze vrijwilligt voor de NALC, een stichting die voor ouderen zorgt, Kamome no kai, ‘een vereniging voor multiculturele gezinnen’ en de Japans-Nederlandse vereniging Nichiran Silvernet.

U staat elke ochtend om zes uur op?

“Vroeger, nu niet meer. Als ik geen afspraken heb, slaap ik rustig tot tien uur. Ik ben gepensioneerd hè.”

Ze vertelt over haar vader van 97, die net is ontslagen uit het ziekenhuis, en weer thuis woont, samen met Kannans oudere broer. Een hele opluchting. Al weken stond haar koffer klaar in de hal om elk moment naar Japan te kunnen vliegen, mocht zijn situatie zijn verslechterd.

Hoe worden Japanners eigenlijk zo oud?

“Het medische systeem is anders. In Japan is de gezondheidszorg preventief, huisartsen kennen al hun patiënten persoonlijk. Veel bedrijven en scholen keuren hun werknemers elk jaar.”

Over ouder wordende Japanners gesproken: in 2020 nam Kannan het initiatief voor het Furusato Huis (zie kader). Want hoe ‘fantastisch’ ze ook al bijna veertig jaar in Buitenveldert woont, Kannan houdt graag het initiatief in handen.