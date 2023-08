Het lekkerste voordeeg voor de pizza, de vloek van de stippelmot en uitbreiding bij Brouwerij ’t IJ

Kees van Unen verzamelt de smakelijke nieuwtjes en pikante geheimen van de stad.

Nasmaak

Rijzende ster

Voor deeg komt voordeeg. Dat is de zogenaamde starter die ervoor zorgt dat het uiteindelijke deeg luchtig, smaakvol en lichter verteerbaar wordt. In deze PS vertelt Johan Vogelaar – sinds 1999 pizzapionier bij YamYam – dat het de laatste tijd steeds vaker gaat over biga, een soort voordeeg, net als poolish en zuurdesem.

Poolish is zacht van smaak en snel klaar, zuurdesem duurt dagen en is nogal uitgesproken: moet je van houden. Daartussenin zit biga, dat vooral populair is bij Italiaanse bakkers. Biga is een mengsel van bloem, droge gist en water dat 24 uur in een weckpot moet borrelen voordat het klaar voor gebruik is. Dat gebruik wil zeggen: mengen met het hoofddeeg. De bedoeling is dat er dan een deeg vol luchtbellen ontstaat, diep op smaak en ideaal voor de Napolitaanse pizza: dikke korst, dunne bodem en veel karakter.

Zomeroogst

Op de groei

Wat Fruitboompjes adopteren

Waar degroente­amsterdammer.nl

Voor 40 euro

Het begon dit voorjaar nog zo veelbelovend. Vijf jaar na de aanplant leek het erop dat de fruitbomen op landgoed Rorik, bij Beverwijk, nu dan echt gingen leveren. Appels, peren, pruimen, kersen: kom maar op, dacht Kasper Hoex (33) van De Groente Amsterdammer, waar je je kunt abonneren op groente- en fruitkratjes én fruitbomen kunt adopteren.

Nat voorjaar, bomen mooi in blad – maar toen was daar de stippelmot. Hoex: “Een ramp. Die ­motten hebben de boomgaard totaal overgenomen. Zevenduizend bomen en uiteindelijk zat er geen blad meer aan. Toen kwam de appelbloesemkever er nog bij en tja: dan kun je alleen maar incasseren.”

Hoort erbij, zegt Hoex. “Je kunt wel boos worden, maar op wie? Het is ook precies wat biologisch boeren zo mooi maakt: het loopt altijd anders dan je denkt. Dus als je bij ons een fruitboompje adopteert, adopteer je niet alleen een boom, maar ook een relatie met de natuur. Met de pieken én de dalen.”

Tamtam

•Brouwerij ’t IJ breidt uit met Café Struis. Eind september, naast de Molen op de plek waar Brewboys zat, en daarvoor café Langendijk.

•Dit is de laatste week voor het banh mi-zaakje Viên (Tweede Hugo de Grootstraat 12). Een comeback op een andere locatie is de bedoeling.

• Weer een nieuwe van 3WO: Bar Spek (Admiraal de Ruijterweg 1) maakt plaats voor een tweede vestiging van Le French Café.

Kookboek

Journalist Eva Kestemont at een maand lang geen ultrabewerkt voedsel – bakjes hummus, margarine, fruityoghurt – en doet verslag. Over hoe ongezond veel van ons eten is en hoe we daar anders mee kunnen omgaan. Met infographics en recepten voor bijvoorbeeld linzenpaté.

Eva Kestemont, Verbeterd Recept, €24,95