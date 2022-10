Het Leger des Heils zoekt vrijwilligers voor de collecteweek

Heilsoldaat Jan Pieter van As (43) zoekt voor het Leger des Heils vrijwilligers voor de collecteweek. Dus, Amsterdammers: uit de leunstoel, in de benen.

Is het lastig collecteren bij al die mondige Amsterdammers?

“Als mensen niet willen geven, maken ze dat heel vriendelijk duidelijk. Maar je hebt wel enig enthousiasme en doorzettingsvermogen nodig, want overdag zijn veel mensen niet thuis en ’s avonds doen ze de deur niet meer open.”

U collecteert ’s avonds toch in cafés?

“Die collectanten zijn van een uitgestorven generatie, toen we ons blad Strijdkreet nog verkochten, maar dat is inmiddels online. Nu houden we het bij een landelijke, jaarlijkse collecteweek, eind november.”

Mag je als collectant zo’n mooi uniform aan?

“Nee, dat is voorbehouden aan de Heilofficieren en de Heilsoldaten, als je gelooft en belijdend lid van de kerk bent. Maar de collectanten krijgen wel een hesje aan, zodat duidelijk is dat ze van het Leger des Heils komen.”

Heeft u veel vrijwilligers nodig?

“In Groot-Amsterdam hadden we er voorheen 120, maar dat worden er ieder jaar iets minder. Om de hele stad te dekken, zouden we er 225 moeten hebben. Iedereen is dus welkom, of je nu twee uurtjes door een straat wilt gaan, of een heel wijkje op je wilt nemen: alles kan, wat je maar beschikbaar hebt.”

Waar haalt u eigenlijk geld voor op?

“Onze buurthuiskamers, waar mensen kunnen komen voor een spelletje, een computerles, een kop koffie, een maaltijd, of gewoon omdat je geen geld hebt om thuis de verwarming aan te zetten. We hebben vier huiskamers in Amsterdam, die krijgen geen subsidie. We zijn er dus niet alleen voor daklozen, maar voor iedereen, we bestaan door en voor Amsterdammers.”