Het Koffiehuis was er altijd voor dak- en thuislozen. Toen kwam de lockdown

De portretserie Koffiehuis to go is tot en met vrijdag te zien in de Posthoornkerk. Beeld Jelle Baars

Dat lijkt mij best ingrijpend.

“Dat was het ook. Aan het begin van de coronacrisis zag je dat we werden teruggeworpen op onze thuisbasis. Om te werken, om samen te komen. Bij ­dak- en thuislozen had de lockdown misschien nog wel meer impact: met de noodgedwongen tijdelijke sluiting van de inloophuizen raakten zij hun dagbesteding en dus structuur kwijt. Je zag mensen ­afglijden.”

Dus kwam je op het idee om een tentoonstelling op te zetten.

“Kees Zwart is tekstschrijver en een vriend van mij. Hij werkt als vrijwilliger bij het Koffiehuis aan de Haarlemmerstraat. Vorig jaar lente benaderde hij mij met het idee om de verhalen van de bezoekers van het inloophuis in coronatijd vast te leggen. In het Koffiehuis kon geen 1,5 meter afstand gehouden worden, dus die moest dicht. Ze verzonnen wel wat anders: het koffieuurtje. Op het Haarlemmerplein kwamen op gezette tijden thuislozen en vrijwilligers samen en verzorgde Gerben van koffiebar Gezondigd de koffie. Zo ging de zorgfunctie van het fysieke inloophuis de straat op.”

Een latte macchiato to go?

“Gewoon zwart, maar wel to go. Kees en ik hebben alles rond de sluiting van het inloophuis in coronatijd vastgelegd in de portretserie Koffiehuis to go. Die is tot en met vrijdag te zien in de Posthoornkerk.”

Wat hopen jullie dat deze tentoonstelling teweegbrengt?

“Meer begrip voor dak- en thuislozen, en voor het werk van het Koffiehuis en andere inlooplocaties. Doordat zij dagbesteding aanbieden, zie je dat mensen iets van hun leven proberen te maken – of ze nu meedraaien bij de veegploeg of de groenvoorziening.”