Het Koekemannetje bezorgt goed uitgedokterde, ambachtelijke chocoladekoekjes

Culinair schrijver Monique van Loon bestelt en bespreekt een thuisbezorgmaaltijd. Dit keer van: Het Koekemannetje.

Waar bestellen we?

Het verhaal achter Het Koekemannetje in de Runstraat, een zaak met een naam die even zoet is als de etalagevulling, leest als een kinderboek. De hoofdrolspelers: David en Alain. Toen Alain vroeger op de kleine David paste, bakten ze graag samen. Hun droom? Ooit hun home-made koekjes verkopen aan het grote publiek. En zo geschiedde: eind 2019 openden de heren hun winkel in de Negen Straatjes.

Ik word er helemaal warm van.

Snap ik. Nu is de vraag: smaken deze ­koeken even goed als het verhaal klinkt? Je kunt de baksels afhalen of laten thuisbezorgen via de drie bekende bestelapps – gemak dient de mens. De ‘menukaart’ is de meest beknopte die ik ooit zag: er zijn slechts twee opties. Een koekendoos met acht stuks (€14,80) of een koektrommel met tien stuks (€19,50). David en Alain hebben plastic uit de tent gebannen (hulde!) en gebruiken louter duurzaam materiaal voor hun verpakkingen. Mocht je zo’n trommel bestellen, dan krijg je 10 procent korting bij je volgende aankoop als je hem mee terugneemt.

Vertel eens over de smaken?

Er zijn, lekker overzichtelijk, slechts vijf soorten. Melk-, pure en witte chocolade, witte chocolade met macadamianoten en een koekje van de maand, dat op het moment van bestellen karamel-zeezout is. Dat klinkt goed.

Ze worden dagelijks vers gebakken en elk exemplaar wordt met de hand gewogen. Heerlijk ambachtelijk. De gebruikte ingrediënten zijn honderd procent natuurlijk (hier dus geen red velvet met kleurstof), zoals Hollandse bloem en Belgische chocolade. Als je online een doos of trommel bestelt, kun je die naar eigen voorkeur vullen: van elk een paar, of gewoon tien keer de karamel-zeezout, bijvoorbeeld.

Het Koekemannetje. Beeld Monique van Loon

Rijden maar!

Na een halfuurtje neem ik mijn koekendoos (ik nomineer dat bij dezen tot gezelligste woord ooit) in ontvangst.

Omgerekend betaalde ik €1,85 voor een koekje en dat vind ik het méér dan waard. Het zijn best flinke exemplaren, elk weegt ongeveer 80 gram. De smaken zijn top. Zoet, maar niet té zoet. Veel vulling, maar gelukkig ook genoeg koek. Dat is het mooie aan zo’n klein assortiment: de mannen hebben hun receptuur overduidelijk goed uitgedokterd. Ook over de structuur ben ik erg te spreken; de ideale mix van knapperig vanbuiten en chewy vanbinnen. Ze knakken niet, maar breken zachtjes af – goddelijk.

Dit is zoveel beter dan menig horecakoekje, om over (luxe) supermarktkoeken nog maar te zwijgen. Ik zie een samenwerking van de heren met fijne Amsterdamse restaurants trouwens best wel voor me.

Tip: kun je niet alles in één keer op, dan kun je ze thuis eenvoudig even opwarmen. De instructies geven ze erbij. Kan dit verhaal nog sympathieker worden?

Het Koekemannetje Open ma-zo 10.30 tot 18.30 uur

Bestellen via UberEats, Deliveroo en Thuisbezorgd of via hetkoekemannetje.nl

Prijs €14,80 voor een doos met 8 koekjes

Aanrader JA!

