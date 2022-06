Het jaarboek van Ajax komt woensdag uit: ‘Ajax wilde deze traditie niet voortzetten’

Ziet Ajax geen brood meer in Ajax?

“De precieze motieven zijn me niet bekend, maar ik hoorde begin 2021 dat Ajax deze traditie niet wilde voortzetten. Een aantal mensen, onder wie ikzelf, vond het belangrijk dat het bleef verschijnen, en dus hebben we, met steun van de supportersvereniging, het stokje overgenomen.”

Wat is het verhaal van het afgelopen seizoen?

“We hebben het boek een beetje veranderd, met wat meer ruimte, wat meer uitnodigend. Elke twee pagina’s bespreken we een wedstrijd, en daarvoor staan de spelersportretten. Die komen echt dichtbij, dichter dan ooit op televisie.”

Is het een naslagwerk, of een boek voor fans?

“Ieder jaar in de geschiedenis van de club is een historisch jaar, iedere wedstrijd wordt er een verhaal geschreven. Het is mooi om terug te kunnen grijpen naar een boek om te zien wat Ajax in bijvoorbeeld 1994 of 2005 deed. Straks weet menigeen nog wel dat Ajax dit jaar kampioen is geworden, maar wie weet nog precies hoe soms op het nippertje werd gewonnen?”

Schreef u zelf ook mee?

“Ik deed een deel van de beeldredactie. De wedstrijden worden om en om besproken door David Endt, Menno Pot en Thijs Zwagerman, de columns zijn van Rodney Rijsdijk en Evert Vermeer doet de statistieken.”

Bent u een geboren Ajacied?

“Ik ben opgegroeid in de Watergraafsmeer, onder de rook van stadion De Meer. Ajax was de buurtclub, mijn vader nam me vanaf mijn vierde mee, ik wist niet beter. Ik ben echt vereerd dit boek te mogen maken, ik heb er mijn hele ziel en zaligheid in gelegd.”