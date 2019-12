Het jaar in feestjes met schuimverslaggever Hans van der Beek

Hans van der Beek Beeld Artur Krynicki

Gekkigheid

We aten een maaltijd uit een plastic spuit (indian curry), een blokje gelei van gin-tonic en een frikandel van langoustine. Maar de grootste gekkigheid was het Pregnancy Cookbook met de gekste gerechten van zwangere vrouwen. Banaan met salami. Pistoletje knakworst en trekdrop. Muffins met slagroom en ketchup. Augurksap, puur.

Viceland presenteerde een nieuwe serie, Slutever, en dat gebeurde met de workshop Zwepen voor beginners. Schuim weet nu alles van de flogger en cat o’nine (negen staarten met kraaltjes). Vraag uit de zaal: “Bestaan er ook vegan zwepen?”

Kledingmerk Equi verkoopt eerlijke hoody’s voor 79,95 euro, want er gaat wel 1 euro naar de regenwouden. Tijdens de opening werden enorme pizza’s uitgedeeld. Leuk voor de foto, dacht ik nog. Dat wilden twee medewerkers wel, maar niet met een pizza salami. Die werd snel vervangen door een vegetarische.

Niet gezien willen worden met vlees. Het gaat snel nu.

Workshopleider Karin (Kink Info), bij een tafel vol floggers: "Ik hield als klein meisje al van de weird stuff." Beeld Hans van der Beek

Chef Schilo van Coevorden met zijn langoustinefrikandel. "Dat bladgoud erop is om het aan te kleden." Beeld Hans van der Beek

Ashley IJssels en Benjamin Kool van Equi. Geen vlees? Dubbelcheck: geen vlees. Beeld Hans van der Beek

Pijnlijk

Ik vroeg ook nog aan hem: “Kun je een klein stukje naar links?” Pas thuis zag ik dat Jerry Afriyie exact voor een plant staat en daardoor een kapsel heeft als een kleine indianentooi. In alle oprechtheid: het was per ongeluk, maar als Jerry dat niet gelooft, snap ik dat. Ik kreeg iets te veel complimenten voor de foto.

Op circuit Zandvoort stapte ik in de racewagen naast prins Bernhard jr., blocnote in de hand. “Goed plan,” zei de prins en hij gaf gas. Twee rondjes zat ik als een weerloos, klein kind in mijn stoel te schudden. Ik weet nu hoe een konijn in koplampen kijkt. “En? Gelukt met de aantekeningen?” vroeg de prins.

Magnum had het hele Waldorf Astoria afgehuurd, inclusief overnachting. Net op de avond van Ajax tegen Tottenham. De presentatie van het nieuwe ijsje werd tijdens de rust gepland. Een pr-injectie van een paar ton, gepropt in een kwartiertje.

Jerry Afriyie staat exact voor een plant en heeft daardoor een kapsel als een kleine indianentooi Beeld Hans van der Beek

De prins achter het stuur. Beeld Hans van der Beek

Yvette Olislagers, Robin Misdorp en Britt Hensen van Magnum, content creator Ruben Visser 't Hooft en Nigel van der Horst (Chef met lef). Beeld Hans van der Beek

Lekkerste

Een wandeling langs vier Michelinrestaurants in de binnenstad, dan eindig je in dit jaaroverzicht. De Amuse Tour leidde langs The White Room in Krasnapolsky, Bougainville in TwentySeven, Bridges in The Grand en Bord’Eau in De L’Europe. De afstand viel reuze mee. We werden begeleid door een man met een hondenfluitje.

Chef-kok Schilo van Coevorden liet zich inspireren door Game of Thrones, met whisky bij elke gang. Zo was daar de flayed sausage, een afgestroopt worstje in een bedje van kreeftenschuim. Het bleek te gaan om de pielemuis van Theon Greyjoy, kort na zijn marteling door Ramsay Bolton. Dan durf je wel, als chef.

Het traditionele Chin. Ind. Restaurant (babi pangang door een luikje en een kalender met nieuwjaar) dreigt te verdwijnen. Daarom werd in Sea Palace een benefiet­diner gehouden met babi pangang zoals de Chinezen dat eten, en niet met die maïzenasaus waar die malle Hollanders zo dol op zijn. Een lekker koud pilsje erbij mocht wel.

Babi pangang zoals hij hoort. Met Lam Chu Chan, Chi Keung Wu en Yuen Yen Wu van restaurant Jasmin Garden. Beeld Hans van der Beek

Menno Born, de man met het hondenfluitje. Beeld Hans van der Beek

Ashkan Montezapour (Dishtales) en Lotte Nederhorst als Khaleesi, moeder van draken. Beeld Hans van der Beek

Beste

Schuim mocht een keertje de stad uit, met een hele enclave mee naar Parc Broekhuizen, keurig heen- en thuisgebracht in een colonne van Landrovers. Veel chiquer dan het jaarlijkse Macallan Captains Dinner wordt het niet. Alleen altijd weer oppassen dat je niet op een sleepjurk gaat staan.

Verkleedpartijtjes blijven de favoriet: spijs en drank blijft hetzelfde, maar je doet er net even wat extra moeite voor. Hoogtepunt dit jaar was het Tsjaikovskibal in het Tropenmuseum. Jong en oud verkleed als de gegoede klasse uit het Rusland van de tsaren, met pianoconcerten en paardenkoetsen. Komend jaar is het thema Beethoven.

Frits Huffnagel, vaste klant in deze rubriek, had zijn outcoming als Conny Coomen, zus van Claire Coomen. Je denkt nog, doe het niet, die naam. Conny en Claire deden het toch, en ze presenteerden de Songfestivalbingo. Een oud-wethouder, vrolijk in drag: alleen in de mooiste stad van de wereld.

Conny (Frits Huffnagel) en Claire (Sjoerd Knops) Coomen. Beeld Hans van der Beek

Organisator van het Macallan Captains Dinner François-Leon Van der Velden (Dutch Global Media): "Het is alsof ik mijn verjaardag vier." Met Paul Coenen (Automotive Tax) en dj Sander Kleinenberg. Beeld Hans van der Beek

Slechtste

Wereldster Dua Lipa kwam haar beeld in Madame Tussauds onthullen. Ze wilde alleen op de foto met fans, geen pers. En überhaupt geen foto’s van haar met haar beeld. De beveiliging hield de Schuimverslaggever scherp in de gaten.

De Canal Catwalk, een jaarlijkse modeshow die prat gaat op haar diepgang, had deze editie opgedragen aan Anne Frank. Schuim dacht nog even: misschien is het een vergeten ontwerper die ook toevallig Anne Frank heet, een Fries of zo. Maar nee, de zoon van Bep Voskuijl, helpster in het Achterhuis, kreeg de Anne Frank Award, die op het allerlaatste moment toch maar beter de Michiel de Ruyter Prijs werd genoemd.

De Gebakken Lucht Trofee 2019 gaat naar Lipton en haar terrasgids. Er werd een spectaculaire presentatie beloofd. Uiteindelijk dobberde Birgit Schuurman twee rondjes op een waterscooter. Ook werd een sticker op een deur geplakt. Schuim was die ochtend op de begrafenis van het woord ‘spectaculair’.

Wereldster Dua Lipa (r) en haar beeld, stiekem gefotografeerd. "Thank you so, so much. This means so much to me." Beeld Hans van der Beek

Joop Van Wijk, jongste zoon van verzetsheld Bep Voskuijl, krijgt de Michiel de Ruyter Prijs 2019 uit handen van ambassadeur Ronnie Tober. Beeld Hans van der Beek