Het is toch echt een kegel, die vegetarische bamibal van Snackbar Jelle

Eke Bosman kent elke frituur in de stad. Hij deelt zijn krokantste ontdekkingen.

Ik hou er ontzettend van: snackbars die iets unieks in hun assortiment hebben. Iets wat je nérgens anders haalt. Zoals bij deze cafetaria in de Spaarndammerbuurt. Ze noemen het een bal, maar het is toch echt eerder een kegel, die bamibal van Snackbar Jelle. Geen enkele medewerker kan uitleggen waarom deze bamibal zo groot is, maar blijkbaar is hij al járen geleden zo ontstaan. Heerlijk, die onduidelijkheid: alsof het de normaalste zaak van de wereld is. Waarom hoort mosterd bij kroketten? Tja, gewoon, omdat het nu eenmaal zo is.

Deze bamibal is overigens ook nog eens vegetarisch: de ham is vervangen door tofu, wat hem naar mijn mening een betere smaak geeft. Meestal is de ham in een bamibal van zulke chemische kwaliteit dat ie favoriet is bij de gemiddelde werknemer van de kernreactor van Petten. Deze bal is daarnaast ontzettend goed gevuld met bami, lekker zacht, en door z’n formaat hoef je er naast je frietpatatje niet eens een andere snack bij te bestellen.

Zorg er trouwens wel voor dat je ’m voorzichtig opeet, want de bamikegel is zó vet dat zelfs een luxe wasmachine er spontaan van gaat huilen. U bent gewaarschuwd (en eerlijk: het is het allemaal waard).

Snackbar Jelle.

Snackbar Jelle

Spaarndammerstraat 87a

ma-zo 11.00-23.00 uur