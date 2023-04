Het is de wereld zoals die moet zijn, eventjes: de Noordermarkt bestaat 35 jaar

De biologische Noordermarkt bestaat 35 jaar. Fotograaf Coen Dijkstra maakte een portret van de markt, en van de wereld achter de kramen, die zich grotendeels afspeelt in stallen, op akkers en in weilanden. Zo ontdekte hij wat hij eigenlijk al wist: op deze plek gaan platteland en stad goed samen.

Twee hondjes op hun achterpoten bij de slagerskraam. Een kleuter met haar hoofd onder de wijde jas van haar moeder. ­Fietstassen vol met groenten, allemaal vers. Lieflijke tafereeltjes: de markt is er een aaneenschakeling van. Het is de wereld zoals die moet zijn, eventjes, op zaterdagochtend, in dit geval midden in de stad: de Noordermarkt.

Fotograaf Coen Dijkstra (36) komt er nu ongeveer de helft van zijn leven, sinds hij in Amsterdam woont en biologisch en seizoensbewust eet. De laatste jaren nam hij vaak zijn camera mee als hij er zijn wekelijkse boodschappen kwam doen. Gewoon, omdat hij die nu eenmaal vaak bij zich heeft, want je weet nooit wat je tegenkomt. Al weet je op de markt zeker dat je íets tegenkomt. Het is een plek waar altijd wat gebeurt, waar je alleen maar hoeft te kijken en te klikken. Camera mee dus, zomaar, niet omdat het iemand van iemand moest.

Totdat Carmen van de geiten- en ­schapenboerderij in Aarle-Rixtel hem weer eens bezig zag en vroeg: wil jij dat niet voor ons gaan doen? Voor de markt? Voor als we straks 35 jaar bestaan?

Carmen Coolen van schapen- en geitenboerderij Community Farm in Aarle-Rixtel. Beeld Coen Dijkstra

Vier hectare grond

Natuurlijk, dacht Dijkstra, want na jaren marktbezoek was hij eraan verknocht geraakt. Elke kraam anders; met andere waar, andere mensen. Hij zag paradijsvogels aan beide kanten van de kramen. Werelden die samenkwamen: de stad en het platteland. En hoe langer hij er rondliep, hoe meer hij zich ervan bewust werd dat de markt meer is dan het verkoopmoment op zaterdag. Het begint niet als de kramen worden opgebouwd en het stopt niet bij de borrel na afloop in Café Hegeraad.

Neem Carmen, die na zo’n marktdag weer naar huis rijdt. Haar geiten en schapen hebben haar weer nodig en de rauwmelkse kaas maakt zichzelf niet. Of slager Arno, die vlees verkoopt van vee dat hij zelf houdt en verzorgt – ook een dagtaak. Of het groente en fruit van Jaap en Yvonne van tuinderij De Knotwilg, dat vooral van hun eigen vier hectare grond in de ­Beemster komt. Dijkstra besefte: als ik de markt écht wil laten zien, moet ik niet alleen daar zijn. Dan moet ik naar de achterkant ervan. Naar de stallen, de akkers, het wad en de bijenkorven. De stad uit, dus, het land in.

Zo kwam het dat hij op een landerige zomerdag zijn drone de lucht in stuurde boven een weiland in de Beemster om te kijken hoe dat er eigenlijk van bovenaf uit ziet, biologisch en zelfvoorzienend boeren, zoals ze bij De Knotwilg doen. Het beeld was veelzeggend: in een groot ­biljartlaken, gevormd door weiland, stak de tuinderij eruit als een vrolijk plukje van hoogstaand groen, weelderig als een Hof van Eden. Op de grond zag hij hoe Yvonne de knotwilgen aan het snoeien was, de takken werden weer als bemesting gebruikt. Kleinschalig, circulair, biologisch: Dijkstra kwam verlicht thuis.

Barbara Rodenburg-Geertsema van kraam Goede Vissers raapt oesters op het wad. Beeld Coen Dijkstra

Ruis op de lijn

Eigenlijk wil hij wegblijven van al te stevige stellingen over hoe boeren óók kunnen boeren. Maar in het tijdperk van discours tussen stad en platteland valt het wel op: de biologische, kleinschalige aanpak kan echt. En al 35 jaar weet de Amsterdammer het te vinden: op zaterdag, aan de rand van de Jordaan. De markt is een wekelijkse samenkomst van de producent en de ­stedeling en hé, ze verstaan elkaar zelfs.

Irina Hornsta van broodkraam Natuurlijk bij Irina. Beeld Coen Dijkstra

Niet dat er nooit ruis op de lijn is. ­Annemieke – sinds 2013 op de Noordermarkt met biologische bloemen uit haar pluktuin in Hillegom – vertelde hem over klanten die vrolijk meepraten over het nut en belang van lokaal, seizoensgebonden en luisteren naar de natuur. Alle begrip is er altijd, voor hoe haar kraam uitpuilt van bloemenpracht in de lente en de zomer, en juist leeg is in de winter. Over de toestand van de wereld zijn ze het helemaal eens. Maar diezelfde klanten vertellen daarna doodleuk hoe ze net terug zijn van twee weken Curaçao – héérlijk was het. Een ingewikkelde discussie. Maar het ging Dijkstra niet alleen om het grote groene verhaal, al was hij daar wel in het bijzonder door gegrepen. Uiteindelijk maken de mensen de markt. Een van de twee slagers die er elke zaterdag staan, Chris – kloek type, ‘mannenman’ – drinkt elke zaterdagochtend in alle vroegte koffie met Irina, trans vrouw en broodverkoopster. Zo is de relatie van veel Noordermarktverkopers hecht geworden. De zaterdag begint vroeg, nog veel vroeger dan je denkt, en dat schept een band.

Jaap en Yvonne van De Knotwilg. Beeld Coen Dijkstra

Oesters en politiek

De verkopers die ook producent zijn komen vaak van ver, die vertrekken bij nacht en ontij al richting Amsterdam om daar op te bouwen. Van binnen naar buiten gaat dat, natuurlijk. Zes dagen per week zijn de meesten bezig met maken, de natuur en hun producten. Alleen op zaterdag hebben ze ineens een andere rol: die van verkoper. Dat gaat prima, zag Dijkstra, want ze kennen hun waar zo goed dat ze bijkans zélf dat verhaal zijn geworden. Barbara en Jan bijvoorbeeld, van de oesters. De laatste heeft de groeven van een halve eeuw waddenwind in z’n gezicht: die gelóóf je als hij een oester voor je openmaakt.

Toen Dijkstra naar het wad kwam om te zien waar ze die oesters eigenlijk vandaan halen, ging het over van alles. Over de schoonheid van de natuur, over oesters natuurlijk, maar ook over hoe de politiek zo weinig snapt van de praktijk. Van hoe het eigenlijk ís om te werken met, op of in de zee.

In die zin werkt de Noordermarkt ook educatief. De ene na de andere Jantje Beton krijgt desgewenst college aan de kraam, en niet zelden zijn die stedelingen toevallig net degenen met vingers in de pap, die vanuit de stedelijke bubbel invloed hebben op het hele land, linksom of rechtsom. Dan kan het geen kwaad om eens te horen van iemand als Jan wat de Haagse maatregelen nu eigenlijk in de praktijk betekenen voor de oesterstand.

Coen Dijkstra, de fotograaf van project De markt en achterland.

Voor Dijkstra was het project een bevestiging van wat hij al wist: de Noordermarkt kan een voorbeeld zijn op heel veel gebieden. Van hoe de stad en het platteland elkaar soms prima kunnen verstaan bijvoorbeeld, en van de kracht van kleinschalig en biologisch. En je zou het bijna vergeten: van wat lékker is. Duur? Dijkstra zegt van niet. Zelf is hij niet rijk, maar doet er toch al jaren z’n boodschappen. Dan praat, kijkt en vraagt hij. Wat nu in het seizoen is kan nooit duur zijn, en tegelijk is dat meteen het lekkerst. De tactiek is dus: naar de kraam en vragen. Wat heb je vandaag? Zul je zien: krijg je er meteen een verhaal bij. Gratis.

Een speciale beeldpublicatie van het project De markt en achterland is zaterdag te koop op de Noordermarkt (€4).