Het iconische Blauwe Theehuis straalt weer

Blauw, wit en groen. Op afstand lijkt er weinig veranderd, maar wie dichterbij komt, ziet het iconische rijksmonument weer stralen. Patrick Hendrikse (48) en Bart Obertop (49) zorgen er met het proef­lokaal van Brouwerij ’t IJ voor dat Amsterdammers vanaf zondag eindelijk weer kunnen neerstrijken op het zo geliefde terras in het Vondelpark.

De IJbieren worden er geproefd, niet gebrouwen. En anders dan bij ‘de molen’ verzorgt Renato’s (bekend uit De Pijp) er de dis in de vorm van plaatpizza’s, die je net als de biertjes aan de bar bestelt. De bierkaart is ­onveranderd, dus drink je nog steeds (speciaal)bier vanaf 3 euro (voor 250 ml). Word je liever bediend, dan tafel je op de eerste verdieping wat uitgebreider met pizza’s, salades en antipasti (variërend van €4,95 tot €26,95). Obertop benadrukt: “Je kunt er eten, maar we zijn geen restaurant.”

De locatie maakt het echt bijzonder, want het modernistische gebouw uit de jaren dertig is uniek in zijn soort. “Het kon wel wat liefde gebruiken en dat betrof meer dan alleen een likje verf,” zegt Obertop lachend. “Zo ­zagen we op oude foto’s bijvoorbeeld vier bollampen naast de pilaren, die zijn er weer.”

Het grote terras biedt ruimte voor een potje tafeltennis of een spelletje jeu des boules en wie om negen uur ’s ochtends zijn hond uitlaat, kan een kopje koffie (of thee) komen drinken, ’s zomers én ’s winters. “We willen de ­achtertuin van Amsterdam worden,” zegt marketingmanager Louis Coolen (48). “Iedereen is welkom.”

