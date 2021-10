Het grote pistache-onderzoek: hoe groeit die noot?

Beeld Emma Levie

Van de week at ik bij een van mijn favoriete Mexicaanse restaurants, Coba in Noord, een groene mole. Mole ken je misschien als de donkere saus gemaakt van cacao, fruit, noten en specerijen die vaak wordt geserveerd bij vlees. Er zijn ­ontzettend veel verschillende moles, vertelde de enthousiaste jongen in de bediening, en deze groene variant was onder andere gemaakt van pistache­noten en koriander.

Terwijl een be­vriende chef, mijn zus en ik de saus gretig met theelepeltjes oplepelden, bedacht ik dat ik niet wist hoe een pistachenoot eigenlijk groeit. Gek, want pistachenoten zijn misschien wel mijn favoriete noten. Ik bleek niet de enige te zijn. Mijn tafelgenoten hadden duidelijk ook geen idee. De een begon te vertellen dat pistachenoten groeien aan bomen die ­lijken op olijfbomen, de ander was ervan overtuigd dat de ­nootjes aan struiken groeien, in vruchten die op verse amandelen lijken.

Thuis heb ik altijd een flinke voorraad van de groene nootjes staan. Ze geven textuur aan salades, diepte aan taarten en kleur aan bijvoorbeeld paté. Ik zocht op hoe ze nou precies groeien en ontdekte dat de pistacheboom oorspronkelijk uit Azië komt en pas later ook in Zuid-Europa en Amerika werd geïntroduceerd. De nootjes, die hun kleur krijgen van het groene pigment chlorofyl, zijn eigenlijk de pitten van vruchten die in bosjes groeien. Die vruchtjes lijken een beetje op druiven en zijn rood.

Pistachenoten worden in verschillende kwaliteiten verkocht, waarbij tegenwoordig de groenste worden gezien als superieur. Vroeger werden de noten in Amerika rood gekleurd omdat dit de consument meer zou aanspreken.

Na het kleine pistacheonderzoek dat ik deed tijdens ons etentje kreeg ik de noot niet meer uit mijn hoofd. Thuis­gekomen bedacht ik dit recept voor geroosterde bloemkool met pistachesaus. Geen mole, wel verdomd lekker.