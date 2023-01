Het geheim van de pitacorn, de Steven Berghuis van de snacks

Eke Bosman kent elke frituur in de stad. Hij deelt zijn krokantste ontdekkingen.

Snackbars met een unieke, eigen snack hebben bij mij een streepje voor. Eerder behandelde ik in deze rubriek bijvoorbeeld de smikkelburger van ’t Smikkelhoekje, deze week wil ik het graag hebben over de pitacorn met sevensaus van Snackbar Van Vliet in Osdorp. Kijk, een pitabroodje met daarin een kipcorn, dat is net zo’n gekke combinatie als een ras-Feyenoorder die bij Ajax gaat spelen. Maar soms kan het weleens heel goed uitpakken, want de pitacorn is eigenlijk de Steven Berghuis van de snacks: op het oog misschien niet zo sprankelend, maar qua inhoud zit het helemaal goed.

De vers gefrituurde kipcorn komt in combinatie met de eigengemaakte sevensaus (bedacht door eigenaar Sevn) verrassend zoet uit de hoek. De saus is namelijk een zoete versie van whiskeycocktailsaus. Tenminste, als ik het zelf mag definiëren. Het recept mogen we nooit weten, maar dat is volledig te begrijpen. Juist dit soort zaken moet hun vaste, unieke snack zo lang mogelijk beschermen en ervoor zorgen dat die snack daar blijft, want naar mijn mening zorgen lekkernijen als deze ervoor dat snackbars hun bestaansrecht perfect kunnen waarborgen. Dus hup, snel naar Osdorp.

Snackbar Van Vliet

Osdorper Ban 44

di-zo 12.00-23.00 uur