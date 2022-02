Uitzonderlijke tijden in het onderwijs. Jocelyn Vreugdenhil volgt leerkrachten van basisscholen in Amsterdam. Deze week: groep 1 en 2, Zuid.

De vakantie was bijna voorbij toen de juf berichten ontving van ouders die rond kerst naar het buitenland waren vertrokken: ‘We kunnen niet naar huis vliegen omdat we in quarantaine zitten.’

En: ‘We blijven een week langer omdat de school waarschijnlijk toch niet opengaat na de vakantie. Kun je misschien wat huiswerk opsturen?’

Of: ‘We komen een paar dagen later terug omdat het hier de eerste dagen flink sneeuwde. Wat vind jij daarvan?’

“Ja, daar vond ik natuurlijk niet zo veel van. En huiswerk opsturen, daar doe ik niet aan, het zijn kleuters.”

De juf kan er wel om lachen en klaagt absoluut niet als het om de positieve aandacht van de ouders gaat. Ze zijn voor­zichtig, houden zich netjes aan de corona­regels en nemen haar in bescherming waar het maar kan. “Ze zijn dolgelukkig dat hun kinderen gewoon naar school kunnen.”

Het gaat al weken continu over corona, ze wordt er gek van. Er zijn leerlingen die ze sinds de kerstvakantie niet gezien heeft, dan hebben we het intussen over zes weken, omdat de ouders eerst corona hadden en de kinderen het daarna kregen. “Het jammere van de hele situatie is dat wanneer je een nieuw project start met de kleuters, je niet zeker weet of je het kunt afronden.”

Eigenlijk kan de juf al heel lang niets plannen. Veel van de activiteiten of thema­weken die ze met de andere kleuterjuffen had verzonnen, gaan niet door.

Ze is op haar school een van de weinige leerkrachten die nog altijd voor de klas staat. Ze heeft het hele schooljaar nog geen dag gemist. Dat terwijl veel collega’s thuiszitten omdat ze corona hebben of de klas in quarantaine moet.

Ondanks de onrust is de juf zo goed en zo kwaad als het gaat toch begonnen met het filmproject Monsieur Carton, in samenwerking met een externe partij. De korte filmpjes van een verstrooid mannetje in een kartonnen autootje zijn een grote hit onder de kleuters.

De bedoeling van het project is dat de kinderen een avontuur verzinnen om in hun auto te beleven. Hiervoor moeten ze allemaal een grote kartonnen doos van huis meenemen met een gat in de bodem, zodat ze er in kunnen staan. Iets wat in de hoogtijdagen van de pakkettendiensten geen enkel probleem blijkt te zijn – de klas staat vol gigantische exemplaren. “Daar gaan de bomen,” verzucht de juf.

Intussen is de klas begonnen met knutselen; de kinderen gaan er helemaal in op. Omdat ze ook zelf het geluid bij hun filmpjes moeten maken, hebben ze in de kring besproken hoe je dat kunt doen. Toeteren door ‘tuut, tuut’ te zeggen, zoals in de filmpjes van Monsieur Carton, en een sirene nadoen als de politie achter ze aanzit.

“De mensen die de filmpjes met de ­kinderen komen maken, belden laatst of het wel veilig voor ze was om naar een basisschool te gaan nu het een broeinest van bacillen is. En mij, een van de oudste juffen van de school, sturen ze elke dag naar dit wespennest. Haha, lekker dan.”