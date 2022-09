Het frietpatatje stoofvlees van Eiburgh Snacks: een heel grote portie met zúlk mals vlees – om u tegen te zeggen

Eke Bosman kent elke frituur in Amsterdam. Hij deelt zijn krokantste ontdekkingen.

Even dreigde Eiburgh Snacks op Zeeburgereiland te verdwijnen, maar het mag tóch nog vijf jaar blijven. Dat is heel goed nieuws, want het is een van de meest bijzondere snackbars van Amsterdam. En wel hierom. De laatste keer dat ik er was, hing aan de vitrine een briefje met deze belangrijke informatie: ‘Vanwege drastisch gestegen kosten moeten wij de kosten van onze dienstverlening met ingang van heden als volgt doorbelasten. Antwoorden op domme en onnodige vragen: 30 euro. Heel dom gezicht trekken: 7,50 euro.’

Heerlijk. Sommige vaste klanten zeggen zelfs dat een bezoek aan Eiburgh Snacks niet compleet is zonder dat je afgezeken wordt door het personeel. En bijzonder: ze sluiten al om 18.45 uur, ze moeten immers zelf ook eten. Gelukkig maakt de kwa­liteit van de snacks dit alles meer dan goed. Neem bijvoorbeeld het frietpatatje stoofvlees: een heel grote portie, waar je elders in de stad het dubbele voor betaalt, met zúlk mals vlees – om u tegen te zeggen.

En de grote vierkante kaassoufflé is uniek in z’n soort, want geef toe: een gemiddelde kaassoufflé is te klein voor de gemiddelde snackliefhebber. Die van Eiburgh Snacks is zo hemels dat je er geen saus bij nodig hebt. Dat is zo fijn aan deze tent: het personeel is niet supervriendelijk, maar ja, je komt voor de snacks. En dat hebben ze hier goed begrepen.

Eiburgh Snacks Zuiderzeeweg 9

ma-zo 10.30-18.45 uur