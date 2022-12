Het Franse Cartier liet zich voor de nieuwe vestiging in de P.C. Hooftstraat inspireren door Nederland

Beeld Eva Plevier

In de strijd om de meest iconische gevel heeft Cartier de Nederlandse Eva Crebolder ingeschakeld. Haar gebroken, witte keramieken tegels vormen een speelse lijst rondom de twee grote ramen aan P.C. Hooftstraat 129, waar een nieuwe vestiging van het juweliershuis het stokje van Filippa K over heeft genomen.

De gevel is misschien minder imposant dan de transparante bakstenen van Hermès, maar wel het resultaat van een zoektocht naar een synthese tussen het Parijse erfgoed van Cartier en het karakter van Amsterdam. Zo moet het aritmische patroon van de gevel de imperfecties van de Amsterdamse grachtengordel reflecteren.

De zoektocht naar zo’n Frans-Nederlandse synthese komt constant terug. Zo hebben verschillende Nederlandse meesters, zoals Vermeer, Mondriaan en Van Gogh gediend als inspiratiebronnen voor het interieur. “Zo zetten we Nederland ook een beetje op de kaart,” legt pr-manager Fabienne Stuip (33) uit.

Ook het kunstwerk naast de trap is hier het resultaat van. Imposante panters van bladgoud, uitrustend op stroken parelmoer, symboliseren Cartier. De achtergrond daarentegen bestaat uit lichte tinten van oranje, okergeel en blauw, een verwijzing naar de kleuren van de Hollandse luchten en de zee.

Ondanks de evidente luxe die alle pracht en praal uitstraalt, is geprobeerd meer openheid en toegankelijkheid uit te stralen dan in het oude filiaal. “Ik wil niet zeggen dat het nu laagdrempelig is, maar het nodigt wel meer uit,” aldus Stuip.

De prijzen voor de sieraden – horloges, armbanden, kettingen – beginnen bij 500 euro en lopen snel op, dus is zulke toegankelijkheid een illusie? Waarschijnlijk zal die vraag niet snel worden gesteld in deze oase van luxe en comfort waar, de clientèle van Cartier badend in gouden zonlicht zijn alledaagse zorgen kan laten varen.

Cartier P.C. Hooftstraat 129, Zuid

