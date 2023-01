Het Fenomeentje – gecreëerd door rapper Donnie– verdient de liefde van alle Amsterdammers

Eke Bosman kent elke frituur in de stad. Hij deelt zijn krokantste ontdekkingen.

Het was een kwestie van tijd voordat deze snackbarketen in de rubriek zou verschijnen, en nu is het zover. De Febo – een afkorting van Ferdinand Bolstraat – opende het eerste filiaal niet aan de eerdergenoemde straat, maar aan de Amstelveenseweg onder de naam Maison Febo. Zo, heeft u ook weer wat te vertellen tijdens de eerstvolgende borrel met kennissen of vrienden.

De Febo is bekend van de grillburger en de heerlijke kroketten, maar wat mij betreft mag er ook meer aandacht zijn voor het Speciaaltje, een varkensgehaktsnack, én het Fenomeentje. Over die snack wil ik het graag hebben, want die verdient veel meer liefde van iedere Amsterdammer. Het Fenomeentje is vorig jaar gelanceerd als de vegetarische variant van het Speciaaltje, met nasi erin. Licht pittig is ie ook nog, net als de vleesvariant.

Febomeentje

Het Fenomeentje – gemiste kans om ’m niet Febomeentje te noemen, maar goed – heeft een interessante ontstaansgeschiedenis. Rapper en alleskunner Donnie, in het verleden al ingezet als een van de gezichten die Febo een warm hart toedragen, werd door de snackbar­ gevraagd een nieuwe snack te bedenken.

En zoals Donnie het met cultartiesten doet, doet ie het ook met cultsnacks. Hij eet vegetarisch en is groot liefhebber van bami en nasi, dus de keuze was snel gemaakt. Het gevolg: een heerlijke snack, en nog vega ook. Make Fenomeentje famous.

Febo

Onder meer Ferdinand Bolstraat 89B

vr-za 11.00-02.00 uur

zo 12.00-21.00 uur

ma-wo 11.00-22.00 uur

do 11.00-01.00 uur