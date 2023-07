Het Euro-imperium in Amsterdam-Noord: 7 vrienden, 3 zaken, 180 pizza’s per avond

Dat ze eigenhandig oude garages ombouwden tot bar en keuken, is allicht te danken aan de kunstacademie die een aantal van de mannen achter Euro Pizza doorliep. Nu runnen ze drie succesvolle zaken naast elkaar in het hipste rauwe hoekje van het Hamerkwartier.

Rein op ’t Root (34) is de hele tijd iedereen kwijt. Sinds er naast de fameuze pizzeria Euro Pizza nog twee zaken zijn geopend, loopt hij zich ongans: van de pizzeria naar het chiquere restaurant Europa, via de industriële keuken naar bar/club Benelux. Drie voormalige garages naast elkaar, waarvan ze drie goedlopende horeca­tenten maakten in korte tijd. Laten we ze de Eurojongens noemen. Over die naam later meer. Zeven dertigers, met kort haar, vaak een snor, soms een oorbel in.

Ze begonnen ooit in Rotisserie in West, waar ze samen volwassen werden, hamburgers flipten en een tent leerden runnen. De eerste zaak die helemaal van hen was en hun namen op de kaart zette, was een eindje van de stad, op het Hembrug­terrein. Dat restaurant, zomer 2019 geopend, heette ook Europa. Goed eten, de Amsterdammers kwamen ervoor de stad uit, maar na negen maanden was het gedaan. De speciale pontveer tussen het Hem en Amsterdam werd opgeheven na de eerste lockdown. Toen een oude garage aan het Gedempt Hamerkanaal vrijkwam, grepen ze hun kans. Maar die ruimte had een heel andere ‘chi’, zegt Op ’t Root. “Ik voelde er meer een pizzeriavibe.” En zo werd Euro Pizza geboren. Een initiatief dat ze in coronatijd al waren begonnen, met diepvriespizza’s van zuurdesemdeeg die ze verkochten vanuit een oude Volvo en Café Binnen­visser in West.

Teun Burghard voor de zelfgebouwde houtoven, waarin op een avond 180+ pizza’s worden gebakken. Beeld Eva Plevier

In Euro Pizza, een lichte ruimte met links de pizzakeuken, een bar, betonnen vloer, rechts de tafels en stoeltjes, hebben ze slechts drie pizza’s. Een beetje gekke pizza’s ook, die elke week veranderen. Soms hebben ze Pizza Jaap, met comté, lollo ­rosso en groene olijf, er is altijd een variant van de Dutch Margherito, sowieso met miso en kaas, en dan is er ­telkens nog een andere vrolijke variant, met ’nduja (Italiaanse scherpe worst), ansjovis, postelein of karnemelk. Over die afwijkende ingre­diënten zegt Op ’t Root, die zich met de menu’s bezighoudt. “Ik ben geen Italiaan, dus ik hoef ook niet ­Italiaans te doen. We maken het eigen.”

Diepvries

Euro Pizza werd in een krankzinnig rap tempo een hit. Hipster Noord wist de plek, in dezelfde straat als het Garage Noord en het Skatecafé. al gauw te vinden, het werd opgenomen in het repertoire van de populaire podcast Schaamteloos Randstedelijk en inmiddels komen er ook bootladingen Amsterdammers uit de binnenstad naartoe. Op een vrijdagavond draaien ze 180+ pizza’s. De zaak zit bijna altijd ramvol.

Op een donderdagavond is het grote terras gevuld met jonge mensen, oudere geliefden en groepen congres­bezoekers van de Kromhouthallen even verderop. De pizzakeuken is open, de zelfgebouwde houtoven rookt non-stop op 450 graden, en pizzaiolo Luuk schuift er de ene na de andere pizza in, terwijl ­keuken en bediening in dezelfde tenues van zwart schort en donkerblauw T-shirt af en aan lopen.

Toen afgelopen jaar de twee garages naast Euro Pizza ineens vrijkwamen, waar eerst automonteurs Ayyildiz en Peter Kuijl zaten, dachten de Eurojongens niet direct: we gaan uitbreiden. Maar toen een ander restaurant interesse toonde, kregen ze het op hun heupen. Op ’t Root: “Ik vond het idee ondraaglijk dat er een andere zaak naast zou komen. Straks zouden ze daar hamburgers bakken of kroketten frituren.” Niet dat hij daar iets tegen heeft – de Europajongens kennen elkaar van het hamburgers bakken, maar liever begonnen ze zelf weer iets. Dus belden ze de ontwikkelaar.

Rein op ‘t Root aan het werk in de keuken van Euro Pizza. Beeld Eva Plevier

Soms bedenkt het lot iets voor je voordat je er zelf over hebt kunnen fantaseren. Garage 2 werd begin april restaurant Europa, een unieke doorstart van waar het ooit mee begon op het Hemterrein. De ruimte werd een fine-diningplek, met groenten in de hoofdrol, en goede kwaliteit vis of vlees. Waar ze culinair de diepte in kunnen gaan, zoals Op ’t Root het zegt. Ze bouwden zelf een lange turquoise zigzagbar, officieel in ‘celestegroen’ geschilderd. Daaraan zitten de gasten, meteen erachter staan de koks. Het eten is weliswaar verfijnd, maar moet ook een beetje toegankelijk blijven. Vijf of zeven gangen voor 55 of 75 euro.

Gasten kunnen meekijken hoe Op ’t Root voorzichtig een scheermesje op een stuk shisoblad legt. “Ik kijk mijn gasten graag in de ogen,” zegt hij. De opzet is geïnspireerd op de inrichting van Japanse keukens. Als tweesterrenchef Onno Kokmeijer van Ciel Bleu op zijn vrije dag aanschuift en ook een bekende restaurant­recensent binnenwandelt, lijkt Op ’t Root geen spier te vertrekken. “Het klinkt misschien arrogant, maar ik geloof in wat we hier doen.”

De drie zaken delen een groot, zonnig terras. Beeld Eva Plevier

Niet veel later opende, weer een deur verderop, de Benelux Bar, en nu is het kleine stukje Europa aan het Gedempt Hamer­kanaal voorlopig compleet.

Die namen zijn natuurlijk een gimmick – de overkoepelende bv heet zelfs Euro­world – maar dat begon ooit vrij serieus. In tijden van het restaurant op het Hemterrein speelde de brexit. “We wilden iets hoopvols neerzetten, een ode aan Europa,” zegt Op ’t Root. Benelux past daar naadloos bij. Sinds ze ook in de nacht programmeren is het vijftal met twee man uitgebreid: Twan Harmsen (36), ooit in Club 11 begonnen, en Bastiaan de Groot, die bij restaurant Bak werkte met Op ’t Root, sloten aan.

Kogelgat in het dak

Achter de drie horecatenten ligt een industriële bakkerij en keuken. Daar bakt Merel Bos (34) van negen tot vijf de broden voor de drie zaken. Ronde kleintjes voor restaurant Europa, stevige platte voor Benelux en langwerpig rechthoekige voor Euro Pizza. Ze maakt ook het pizzadeeg. Of ze een bakkersopleiding deed? Nee, kunstacademie. “Dit is ook heel scheppend,” zegt ze met een lach. Via de keuken, waar ook de afwas wordt gedaan, loopt iedereen zo de verschillende zaken in.

Op ’t Root verklaart het hoge aantal kunstacademie-alumni aan het feit dat je als horecamens ook een hoog doe-het-­zelf­gehalte moet hebben. “Wij bouwen alles zelf, we bedenken alles zelf. Van de kombucha tot de bar. We verwachten ook een hoge mate van zelfstandigheid. Het bedrijf is van ons, maar óók van het personeel.’

Naast de bakkerij staan enorme pannen met kaasdoek eroverheen. Hier wordt de nieuwste cocktail geproduceerd, van mezcal, watermeloen en wasabi.

Beeld Eva Plevier

De diepvriespizza’s gaan ook nog steeds goed. Ze zijn te koop bij Stach, Thuis Deli en online supermarkt Crisp. Ze worden nu zelfs in België verkocht.

Ze maken hier hun eigen wetten en ­regels, wars van hiërarchische keuken­tradities. Bediening en koks dragen de­zelfde kleding, er is een personeelsraad, elke week vergaderen ze met zijn zevenen in het opkamerkantoortje boven Benelux. Vrienden zijn ze, al spreken ze elkaar inmiddels steeds minder vaak buiten het werk om. “We zien elkaar hier al elke dag,” zegt Nick Heijnis (34), verantwoor­delijk voor de culinaire snacks in Benelux.

Qua setting blijft het een bijzonder stukje Europa. Tegenover het terras is de weg opengebroken en afgezet met hekken, ernaast is een tankstation. Verderop ligt het bij uitgaanspubliek geliefde stuk Noord met het Skatecafé, Coba en Garage Noord. Maar er rijden hier ’s nachts ook nog wel eens dikke bolides voor, die dan net iets te lang blijven staan. Er zit ook een kogelgat in het golfplaten dak. “Maar verder hebben we nog nooit iets vervelends meegemaakt,” zegt Teun Burghard, host van de avond, met twee pizza’s op een arm.

De laatste aanwinst van de Eurojongens is Bar Benelux. Beeld Eva Plevier

Ze hebben sinds de uitbreiding overigens ‘nog geen cent verdiend’. “De kost gaat voor de baat uit,” zegt Op ’t Root. “We doen het vooral omdat we het leuk vinden,” zegt Harmsen, van Benelux, die twee dj’s die binnenkort komen optreden uitlaat. “Het is net te groot om geen werk aan te hebben, maar te klein om goed geld te verdienen.” Ze doen het omdat ze de plekken bouwen waar ze zelf graag zouden eten of drinken. Daarom zeggen ze ook ja als muziekfestival Best Kept Secret of Dekmantel ze vraagt om een avond te komen koken.

Keukenbrander

Vijf dagen in de week drie zaken runnen vraagt veel. Als ze even uit de drukte van de pizza’s, asperges op notenmousse of cocktails willen ontsnappen, kruipen de mannen een trapje op naar het dak, een keukenbrander in de hand. Rustig roken Op ’t Root en Burghard dan een sigaret. Ze bespreken de bestelling voor de volgende dag terwijl ze uitkijken over de daken van dit rommelige stukje Noord, met dichtbij de gouden gevel van het NH Hotel.

Twee jaar mogen ze hier nog zitten, dan komen de bulldozers, hijskranen en betonwagens de woningnood verlichten zullen er 6500 woningen in het Hamerkwartier uit de grond worden gestampt. Dan is het zorgvuldig opgebouwde Euro-imperium voorbij, al hopen ze nog op verlenging nu blijkt dat die bouwplannen vertraging oplopen. Op ’t Root heeft ook daarin een doe-het-zelfmentaliteit: “De opzet was altijd dat het tijdelijk zou zijn. En daar zien we de schoonheid ook van in.”

De mannen van het Europa-imperium. Beeld Eva Plevier

Aan de bar van restaurant Europa, van links naar rechts: Rein op ’t Root (34), chef van Europa en regelaar naar buiten toe. Deed de kunst­academie maar ging in de keuken werken, onder meer bij Bak. Bastiaan de Groot (34), ooit ­keukenchef bij Bak, nu chef met Op ’t Root. Twan Harmsen (36), aangesloten bij de Eurojongens sinds de ­opening van Benelux, waar hij ­verantwoordelijk is voor de muziekprogrammering. Maakte zijn school niet af en vond zijn geluk in de horeca, onder meer in de legen­darische Club 11. Nick Heijnis (34) is van het eten in de Benelux Bar. Was lange tijd tourmanager van de band Go Back to the Zoo. Dimitri Mathijs (34, met zoontje Jimmy), de zakenman. Hij doorliep de hotelschool. “De enige die ervoor heeft doorgeleerd,” aldus Op ’t Root. Tjalling de Goede (32), de bouwer. Bouwde onder meer de bar in ­restaurant Europa en staat in de keuken. Teun Burghard (31, niet op de foto), de gastheer. Deed verschillende opleidingen, maar werd pas gelukkig in de horeca, als wijn­kenner en host.

Over de auteur: Lorianne van Gelder schrijft ruim tien jaar voor Het Parool, over theater, cultuur en media. Ook is zij presentator van de wekelijkse Paroolpodcast Amsterdam wereldstad.