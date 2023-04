Het eten bij Saam is sterwaardig, maar Zuid-Afrika mag nog wel wat meer naar de voorgrond (8)

Bij het ambitieuze Saam wordt een ode gebracht aan Zuid-Afrika. Althans, op papier. Wat op het bord verschijnt is technisch perfect, maar neigt nog te veel naar oldskool sterrenrestaurant, vindt culinair recensent Mara Grimm.

Maandag is het weer zover: dan worden de Michelinsterren bekendgemaakt. Traditiegetrouw word ik al weken gevraagd om voorspellingen te doen. Dat heeft weinig zin, want de meeste zaken waarvan ik al jaren roep dat ze een ster verdienen krijgen die toch niet. Ik zet dus allang niet meer in op restaurants als Rijsel en Kaagman & Kortekaas: de sterren gaan vrijwel uitsluitend naar chefs die door andere sterrenchefs zijn getraind.

Een realistischer kanshebber is het nieuwe Saam, dat een ode brengt aan Zuid-Afrika. Executive chef is Margot Janse die in Zuid-Afrika restaurant Le Quartier Francais beroemd maakte. Zij komt regelmatig naar Nederland om de keuken te trainen, maar de dagelijkse leiding ligt bij Jasper Hermans en Thomas Kooijman, afkomstig van topzaken als Aan de Poel en Mos.

Het interieur is smaakvol, met luxe stoffen en Zuid-­Afrikaanse kunst en meubels. De sfeer is internationaal, het publiek in kasjmier gehuld en – voor een restaurant dat claimt diversiteit hoog in het vaandel te hebben staan– opvallend wit. Het personeel op een enkele uitzondering na ook. De bediening draagt beige broeken met witte overhemden en is goed onderlegd. De wijnen komen van Koen van der Plas (ex-driesterrenrestaurant Inter Scaldes) en Daan van den Dolder. Naast Zuid-­Afrikaanse wijnen schenken ze Franse klassiekers en opvallend veel Duitse rieslings. Hoe interessant de kaart ook is: ik zou mijn lot in hun handen leggen, want de keuzes blijken onovertroffen.

We starten met een blanc de blancs van het Zuid-Afrikaanse wijnhuis Genevieve. Een zuiver en fris begin, waar we wat hapjes van de borrelkaart bij nemen. Daarvan is de sosati – een spiesje – van paddenstoel met macadamia en reepjes gedoogde chilipeper, het spannendst. Leuk detail: bij alle gerechten worden de gebruikte Zuid-­Afrikaanse ingrediënten aan tafel getoond.

Stipjes en takjes

Dan het echte werk. Voor 90 euro bestel je een vijfgangen­menu, maar wij eten à la carte. We starten met een voorgerecht van koolrabi dat ingenieus in elkaar zit, maar dankzij een overdosis stipjes en takjes doet denken aan een gerecht in een gemiddeld sterrenrestaurant van een jaar of tien geleden: twee minuscule cannelloni van koolrabi gevuld met appel, koolrabi en cashew. Erbij gefermenteerde shiso, krokant van rode peper en – bent u daar nog? – een dressing van komkommer met stipjes kardemomolie erin, die een warme, kamferachtige smaak geeft. In het glas de Resonance van Newton Johnson, gemaakt van sauvignon blanc en sémillon, die precies de goede kruidigheid heeft en licht genoeg is om ook zo te drinken. Komt goed uit, want na tweeënhalve hap is de cannelloni verdwenen.

De mooi gegaarde zeeduivel met mousseline en Kaapse kerrie wordt geserveerd met wat chakalaka (de Zuid-Afrikaanse versie van ratatouille) en popcorn van sorghum. Ondanks de wederom meesterlijke bereiding is het ook wat saai. Misschien ben ik verpest door restaurants als Ikoyi in Londen en Mosuke in Parijs; die brengen ook een ode aan Afrikaanse keukens en hebben een totaal eigen signatuur, maar bij Saam is dat nog lang niet zo: je eet hier gewoon weliswaar retegoede, maar old­skool haute cuisine met hier en daar een Zuid-Afrikaans ingrediënt.

Gelukkig volgt een even simpele als verrukkelijke tussengang: een emaillen bordje met gesmolten boter, stukjes spekbokking en ragfijn gesneden bieslook. Je eet het met brood en het is in alle opzichten zo pretentieloos en eenvoudig dat het bijna detoneert met de rest. Bij navraag blijkt dat dit briljante idee dan ook niet helemaal uit eigen keuken komt; de inspiratie is opgedaan bij restaurant Wolfgat in Zuid-Afrika – waar ik nu dus koste wat het kost wil eten.

Muskuseend

Het vegahoofdgerecht van pas­tinaak bestaat uit drie (!) bordjes. Op het eerste een krokant eitje met geroosterde minipas­tinaak, crème van pastinaak, chips van pastinaak en een schuimige saus van fenegriek. Ernaast een bakje pastinaaksalade, hollandaise en zwarte truffel. Het derde deel is een salade van krieltjes met crème crue en wederom zwarte truffel en beurre blanc van fenegriek. Prima sauzen, maar meer een showcase van wat de chef allemaal kan dan een samenhangend gerecht.

Veel beter is de muskuseend met curry en zoete aardappel: meesterlijk rosé gebraden eendenborst, compote van zoete aardappel en appel, cacaonibs en eendenjus (met gek veel witte peper, dat wel). Erbij schaaltjes met confit van de boutjes en schuim van curry én een met groenten met – je verwacht het niet – schuim van beurre noisette. We drinken er een te gekke Cannonau Riserva bij van het Sardijnse wijnhuis Pala, die een fractie onder kamertemperatuur wordt geserveerd.

Het dessert van Kaapse goudbes is friszuur en goed doordacht, al mag de baobab die door de hangop zit duidelijker aanwezig zijn. Dat geldt eigenlijk voor alles hier: Zuid-Afrika mag van mij veel meer op de voorgrond, de schuimpjes en stipjes naar de achtergrond. Sterwaardig is het wél – maar nogmaals: ik zit er meestal naast.

Saam (8) Amstelzijde 59

di-wo 17.30-22.00 uur,

do-za 12.00-13.30 en 17.30-

22.00 uur, zo 13.00-15.00 uur

Best

Het bordje met gesmolten boter, spekbokking en bieslook is een briljante vondst.

Minder

Het hoofdgerecht van pastinaak: technisch perfect, maar vooral een showcase van wat de chef allemaal kan.

Opvallend

Liever geen alcohol? Saam heeft een uitgebreid alcoholvrij arrangement.

Leukste tafel

Aan een van de vierpersoonstafels tegenover de open keuken zit je veruit het leukst. Ben je met een groep? Reserveer dan de chef’s table.

Mara Grimm. Beeld Marjolein van Damme

