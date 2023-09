Het enthousiasme voor de strijd tegen de stoeptegel ebde langzaam weg in Den Oever

12 straten groen, NPO 1.

Betegelde tuinen zijn een doorn in het oog van iedereen die zelf graag een tuintje zou willen hebben. Ze zijn bovendien niet milieuvriendelijk, want tegels houden geen regenwater vast; wel zonnewarmte, waardoor ze bijdragen aan de opwarming van steden en daarmee ook de aarde.

Het is dus te prijzen dat KRO-NCRV het initiatief heeft genomen om in twaalf provincies twaalf straten in twaalf steden groener te maken in het nieuwe programma 12 Straten groen. ‘Nederland versteent en daarom gaan wij de strijd aan met de stoeptegel.’

Dat dit streven dan weer in een spelformat gegoten moet worden – ach, ook klimaatverandering moet entertainment zijn en het doel heiligt de middelen.

Onder leiding van Anita Witzier, gewapend met megafoon: (“Hallo bewoners!”) helpen boswachter Tim en groenexperts Martin en Anne een jaar lang mee om die 12 straten groen te maken én te houden.

Als eerste provincie was zaterdag Noord-Holland aan de beurt en de keuze was gevallen op de Zeestraat in Den Oever. Niet de makkelijkste straat om mee te beginnen: hij is smal, zodat er hooguit plek voor geveltuintjes is en er waait meestal een straffe zoute zeewind waar niet elke plant tegen bestand is. “Er is nog geen grassprietje te vinden,” aldus de programmamakers – tikkeltje overdreven, want die begroeiing was er nu net wél.

Ook de bewoners waren niet de makkelijkste. Aanvankelijk was bijna iedereen enthousiast over het gratis groen, maar dat ebde weg toen een paar maanden later de plannen werden gepresenteerd. “De hele stoep gaat weg!” klaagde de 77-jarige Hennie die het stoepje voor haar wolwinkel nodig had om haar koopwaar uit te stallen. “Ik vind groen prachtig maar niet voor mijn deur en voor mijn raam.” Een typisch not in my backyard-argument, maar dan over een voortuin die er nog niet eens is.

Dezelfde Hennie wilde juist wel graag een klimop tegen de blinde muur van haar buurvrouw maar dat zag buurvrouw Sjoerd weer niet zitten: “Wie gaat dat snoeien?”

Een burenruzie met tussenkomst van de rijdende rechter lag in het verschiet dus organiseerde Witzier een verzoenend koffiegesprek. De klimop werd vervangen door klimplanten tegen een rek in plaats van tegen de muur - en zo kwam alles nog net op tijd goed in de Zeestraat.

