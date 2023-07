Het Eberhardje wil naast Amsterdam ook de rest van de (koek)wereld veroveren

Een klein koekje met grote ambities.

“Think big! Vorig jaar moesten we tijdens een ondernemersprogramma van de gemeente beschrijven hoe de krantenkoppen er over vijf jaar uit zouden zien. Wij zeiden toen: ‘Parijs en New York volgen Amsterdams voorbeeld, met ondernemers en bewoners die een product zo goed in de markt zetten dat het iets teruggeeft aan de stad.’”

Hoe werkt dat teruggeven?

“Toen burgemeester Van der Laan overleed was ons idee basic: net als de padvinders in Amerika, koekjes verkopen en van dat geld goede dingen doen, naar zijn gedachte van ‘Zorg goed voor onze stad en voor elkaar’. Van elke kilo verkochte koek gaat er minimaal 2,50 euro naar stichting Hart voor je stad, die projecten gericht op het verbinden van mensen in Amsterdam (mede)financiert.”

Waar komen we de Eberhardjes straks nog meer tegen?

“Doordat we nu actief samenwerken met foodplatform QSTA hebben we een breder bezorggebied. Holtkamp Horeca doet al sinds onze start de sales en bezorging in Amsterdam, maar je hebt natuurlijk de stad en de Metropoolregio Amsterdam. Er zijn genoeg ondernemers die verhuizen en die het wel leuk vinden het koekje te serveren. Die verbinding met Amsterdam, die blijft.”

Jullie bestaan ook net vijf jaar. Bent u nog steeds hardop aan het dromen?

“Onze droom is dat we echt hét Amsterdamse koekje zijn en dat toeristen Eberhardjes kopen in plaats van stroopwafels. We liggen nog niet op Schiphol, maar dat zit er wel aan te komen. Dan kunnen we echt zeggen: welkom in Amsterdam, ons stadscredo vind je via dit koekje. De boodschap raakt mensen ook: laat de stad wat mooier achter dan je hem aantreft. Je kunt dat ook zien als een stukje duurzaam toerisme.”