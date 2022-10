Het dropje van de toekomst: ‘Als je ’m proeft, denk je mwah’

Willem Klepper (58) van dropmaker Klepper & Klepper heeft iets nieuws bedacht: drop met zeewier. Te vinden in de betere speciaalzaak.

Dat u daar niet eerder aan heeft gedacht.

“Ineens dachten we: hoe mooi zou het zijn als we zeewier, het voedsel van de toekomst, konden verwerken in een dropje.”

Voedsel van de toekomst?

“Nou ja, ik heb me er een beetje in verdiept, zeewier groeit volop in de zeeën. En ze zijn nu bezig met het ontwikkelen van vlees- en visvervangers. Zeewier doet het goed bij veganisten en vegetariërs. En dat zit nu dus in ons dropje.”

En dat halen jullie uit de zee?

“Zeewier uit de zee bevat vaak resten van schaal- of schelpdieren. Wij kopen zeewier dat gekweekt wordt op het land.”

Bij de Nederlandse boer?

“We halen het nog even uit Israël. In Nederland zijn ze ermee bezig, ze zouden gaan opschalen, maar zoals altijd lopen die dingen weer vertraging op. Wij wachten geduldig af.”

Hoe kwamen jullie op deze nieuwe smaak?

“Mijn zoon Huub gaat regelmatig naar de Japanner. Daar ontdekte hij umami, de naam die Japanners geven aan ‘de vijfde smaak’, naast zoet, zout, zuur en bitter. Nu is het ook onze vijfde smaak, naast de zoute-, zoete-, honing- en laurierdrop. Het is een vijfkantig dropje geworden. Dan is de cirkel weer vijfkantig.”

Hoe smaakt ie?

“Als je ’m proeft, denk je, en ik ben nu heel eerlijk: mwah. Het is even wennen. Maar tijdens het eten verandert dat dropje van smaak, het wordt een smaakbeleving in je mond. Je moet er eigenlijk vijf of zes eten, wil je er een oordeel over vellen. Je hersenen moeten wennen aan dat zeewier.”

Als een soort goede wijn?

“Dit zeewierdropje, in combinatie met een rood wijntje, is een ware dropsensatie.”