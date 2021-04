Het comfortfood van Wokkie House laat je lekker dooreten

De gerechten zijn royaal: 700 gram per stuk. Beeld Monique van Loon

Waar bestellen we?

Na alle top-notch restaurantmaaltijden van de laatste tijd snak ik naar een simpele, maar goed uitgevoerde hap. Hoezeer ik ook van luxe hou, soms heb je gewoon zin in comfortfood in één kom. Het liefs degene waarin ie toch al wordt geleverd, dat scheelt afwas – en dat betekent dat de voetjes langer omhoog kunnen blijven.

In de Thuisbezorgd-app vind ik Wokkie House bovenaan de best beoordeelde Azia­tische tenten. Daar had ik eerlijk gezegd nog nooit van gehoord, maar ik zie 560 louter positieve recensies, dus dat maakt me nieuwsgierig. Ook de locatie, de Nieuw-Zeelandweg, komt me niet bekend voor. Wat blijkt: Wokkie zit op een indus­trieterrein diep in Westpoort, ingeklemd tussen grauwe garages. Iets wat ik overigens steeds vaker zie bij ‘restaurants’ die puur en alleen bezorgen. Best slim!

Genoeg daarover, wat biedt het menu?

De hoofdrol is voor wokgerechten, in veertien vooraf samengestelde combinaties. Ook is er de mogelijkheid je eigen wok samen te stellen. Bij elk gerecht kun je zelf een basis kiezen: noedels (udon-, eier- of volkorennoedels) of rijst (witte of bruine). De verdeling vis, vlees en vega vind ik goed en de prijzen redelijk gemiddeld (grofweg 12 à 16 euro). Er zou nog wel een keer kritisch naar de kaart gekeken mogen worden, want spelfouten als ‘spitskaal’ en ‘japapenos’ staan een tikkie slordig.

Rijden maar!

Na een halfuur belt de bezorger aan. Het was best een flinke fietstocht vanuit het Westelijk Havengebied, maar het komt allemaal strak verpakt en warm aan in klassieke kartonnen take-outbekers. Ik bestelde drie wokspecials: vis, vlees en vega. De hoeveelheid van alle gerechten is zeer royaal: gemiddeld 700 gram per stuk.

Allereerst proef ik de Hottie chicken special (€13,50). De kip, paprika, uien en spitskool zijn smakelijk gemixt met de rijst. Dit is trouwens geen gerecht voor watjes: door de pikante saus, jalapeño’s en chilipoeder is het echt een heet gerecht – zelfs mijn getrainde tafelgenoot vindt het superpittig.

En verder?

De scampi special (€14,95) bevat extreem malse garnalen, gewokt met paprika, ui, broccoli en paksoi, omhuld door de ‘yamie saus’ die ze hier in veel gerechten gebruiken. Een bruine teriyaki-achtige, lekker zoetig en vettig, waardoor je van het gerecht blijft dooreten. Deze saus zit ook door de veggie special (€13,50), een ideale keuze als je vegetariër bent. De udonnoedels zijn perfect glibberig en goed gegaard, de blokjes tofu zijn mooi gebakken.

Het zijn niet de meest spannende gerechten, maar je blijft er heerlijk van dooreten en voor deze prijs zou ik ze zeker nog eens bestellen. En is dat niet precies waar comfortfood om draait?

