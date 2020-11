Het broodje kippendij van Wolf Atelier: een nieuwe favoriet

De bestelling bij Wolf Atelier. Beeld Monique van Loon

Waar bestellen we?

Wolf Atelier, de zaak op hoge poten met uitzicht over het IJ, is ook op bezorging overgestapt. Ze richten zich op de lunchende Amsterdammer, met levering in de ochtend tot de vroege middag. Op het menu vind je soepen, salades en sand­wiches; van een klassiek broodje gezond met Old Amsterdam tot luxe krabsalade met ei en jalapeño’s. Dan nog een paar losse gerechtjes, zoals tartaar van vis, vlees of groente, en tot slot een aantal sapjes. De prijzen lijken, zeker voor een restaurant uit dit segment, erg vriendelijk.

Karren maar!

Ik krijg een melding in de bestelapp dat het restaurantpersoneel de bestelling eigenhandig komt bezorgen. Daardoor kun je ze helaas niet volgen op de digitale kaart, maar na een halfuur staat de scooterende ober op de stoep. Alles is heelhuids overgekomen in kleine plastic bakjes. De soepen blijken helaas koud geleverd, dus die warm ik zelf nog even op. Wel krijg ik twee chocolademacarons gratis. Lekker!

Laten we beginnen met de soep.

Zowel de bouillabaisse als de paddenstoelensoep meten 250 milliliter, wat ik voor de prijs (€4) heel redelijk vind, zeker als je naar concurrenten kijkt. De kwaliteit is ook hoog: beide zijn perfect op smaak. Vooral de herfstige soep met cantharellen en crème fraîche zou ik zonder na te denken opnieuw bestellen.

Bij de caesarsalade (€4) zijn de saus en croutons los verpakt. Slim. De dressing vind ik aan de dunne en zurige kant; ik mis romigheid. In plaats van de dun gesneden friemels sla had ik liever wat romaineblaadjes gezien en de Parmezaanse kaas is nogal grof. Niet echt mijn favoriet, helaas.

Staat genoteerd.

Waar ik daarentegen na één hap al dolenthousiast over ben, is het broodje met kippendij (€7). Een kraakvers zuurdesem-pistoletje met subliem gepocheerde kip, die zo mals en sappig is dat het bijna geen gevogelte lijkt. De misocrème is rokerig en zoetig, de dille en ingelegde rode ui vormen een friszure tegenhanger. Ja, dit wordt een nieuwe favoriet.

Mals en sappig: het broodje kip is favoriet. Beeld Monique van Loon

Tot slot proef ik twee soorten tartaar, waar Wolf Atelier tenslotte om bekendstaat. Beide kosten €7,50 en wegen rond de 150 gram. Dat lijkt niet veel, maar rauwe tartaar vult altijd meer dan je denkt, en de ingrediënten zijn niet goedkoop.

De steak tartaar is ragfijn gesneden; de kwarteleitjes met lopende dooier en dotjes mosterdmayonaise brengen het gerecht naar een hoger niveau. Nog frisser is de tonijntartaar met jalapeño, wasabi en zoetzure radijs. Wat een traktatie – en minder pittig dan ik dacht.

Dit is lunchen op stand. De porties zijn niet gigantisch, maar de smaken maken dat méér dan goed.

Op deze pagina vind je alle afleveringen van bezorgmaaltijden getest.