Het broodje halloumi is de ouderwetse na-het-uitgaansnack in een nieuw jasje – ook voor niet-vega’s

Het was het Britse popfestival Glastonbury waar ik deze snack voor het eerst proefde. Het jaar 2013, alweer tien jaar geleden. Ik had tot die tijd nooit van halloumi gehoord, maar na het eten ervan wist ik dat het een toekomstig succesnummer kon gaan worden voor alle, ook niet-vegetarische snackers in Amsterdam.

Halloumi is Cypriotische geitenkaas die door z’n stugge structuur niet smelt, maar juist gegrild kan worden. Lekker hartig, daar hou ik van. Je kunt inmiddels op diverse plekken in de stad een broodje of pita met halloumi halen. Bij de Griek uiteraard, of bij een zaak als Sababa (ook een aanrader, trouwens). De traditionele snackbars hebben deze lekkernij echter nog niet en masse omarmd. Gelukkig zijn er steeds meer cafetaria’s die het aanbieden, zoals Best Döner aan de Kinkerstraat.

Natuurlijk kun je ’s nachts na een zwoele zomeravond nog altijd voor een broodje döner gaan, maar kies eens voor dit kazige alternatief: een broodje halloumi. Niet te sponzig, lekker gezouten, fijne structuur, ik zou het wel weten hoor. En zo groot is het verschil ook weer niet, want hier bij Best Döner wordt het ‘gewoon’ belegd met sla, tomaat, uitjes, knoflooksaus en, voor de mensen die van pit houden, sambal. Heerlijk ouderwets dus, je na-het-uitgaansnack maar in een nieuw jasje.

Best Döner

Kinkerstraat 186

ma-do 11.00-13.00 uur

za-zo 11.00-3.00 uur

Beeld Eke Bosman