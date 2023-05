Het broodje braadworst van ‘‘Break even’’ is een echte aanbrader

Eke Bosman kent elke frituur in de stad. Hij deelt zijn krokantste ontdekkingen.

Mijn hart maakt altijd een sprongetje als ik een snackbar binnenloop en het interieur blijkt te dateren van tientallen jaren geleden. Authentiek noem ik dat: de cafetaria heeft ondanks de vele foodhypes de tand des tijds doorstaan zonder ook maar iets te doen. Heerlijk.

Snackpoint “Break even” is zo’n tent. Een snackbar met een ouderwets (lees: klassiek) menu, want meer is toch niet nodig. Toch onderscheidt Snackpoint “Break even” zich van andere genietpaleizen, want hier staat een broodje braadworst op het menu. Welja! Normaliter vind je die in de kantine van je lokale voetbalclub of bij een kraampje op de meest toeristische plekken van Amsterdam, maar hier heb je ze gewoon bij de zaak zelf.

En óf ie ook goed is. Niet te hard gebakken, langzaam gegaard (daarom moet je wel even wachten tot je je broodje braadworst hebt, maar dat is niet erg, want ik wacht graag voor kwaliteit), en het zachte witte bolletje overtreft elk broodje – zolang je honger hebt. Een kwakje mayo voor erbij, al zou ik het begrijpen als u liever curry bij het worstje hebt. We leven in een vrij land, dus kies vooral uw favoriete saus. O, en voor ik het vergeet: bestel er wat frietpatat bij, want die is ook heerlijk. Allemaal naar Snackpoint “Break even”!

Snackpoint “Break even”

Postjesweg 89

di-zo 12.00-21.00 uur

PSW 13 mei Eke snackbar Beeld Eke Bosman