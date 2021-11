Het bloedspoor begon op de straattegels

De laatste tijd ontvangen we vanuit overheidsinstanties steeds vaker het verzoek schoon te maken na een traumatisch incident. Het gaat dan om gebeurtenissen die zodanig traumatiserend zijn voor slachtoffers of nabestaanden dat de overheid besluit deze mensen extra hulp te bieden.

Het inschakelen van een reinigingsteam is namelijk geen standaardprocedure. Er is (nog) geen landelijk beleid voor. Vreemd, hoor ik u nu denken. Dat is het inderdaad, vooral omdat alles in Nederland op de vierkante centimeter geregeld lijkt te zijn.

De afgelopen vijf jaar heb ik zoveel mogelijk aandacht proberen te genereren voor het werk dat wij doen. Ook met deze columns. Alles in de hoop een verandering teweeg te brengen. Een die leidt tot het nog completer ontzorgen van slachtoffers en nabestaanden. Zo werden we laatst verzocht met spoed een woning te reinigen waar een jong kind op bloederige wijze om het leven was gekomen.

Normaliter hadden de ouders zelf een geschikte partij moeten zoeken en inhuren. Nu werd alles voor ze geregeld door de lokale overheid. Het is een klein gebaar, dat een groot verschil maakt in de levens van slachtoffers en nabestaanden. Hoe zou jij je voelen als je na de dood van je kind nog de bebloede plavuizen moest schoonschrobben?

Het bloedspoor bij de woning begon buiten op de straattegels. Het liep naar binnen toe en eindigde in een grote plas, omringd door allerlei lege verpakkingen van medische hulpmiddelen. Ze hadden overduidelijk met man en macht dit jonge leven proberen te redden.

Om de nabestaanden elke vorm van shock te besparen, begonnen we bij de voordeur en werkten we langzaam naar de grote plas bloed toe. Zo konden we ons ervan verzekeren dat we geen enkele spetter over het hoofd zouden zien.

Nadat we al het bloed hadden verwijderd, maakten we een kleine ronde door de woning. We schoven de stoelen netjes aan, knoopten de open broodzak dicht en deden de afwas. Alles om de nabestaanden een iets fijner gevoel te kunnen geven bij thuiskomst.

Ze konden nu thuiskomen in een schoon en opgeruimd huis. Er was niets meer te zien van het incident dat slechts een paar uur geleden had plaatsgevonden. Het leek nu een slechte herinnering uit het verre verleden.

Alsof er niets was gebeurd.

