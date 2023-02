Het bijna vergeten lihanboutje is misschien wel de meest romantische snack

Eke Bosman kent elke frituur in de stad. Hij deelt zijn krokantste ontdekkingen.

Vergeten snacks! Och, wat zijn er daar veel van. Waar ze in België het assortiment elke maand wel uitbreiden met weer een gekke variant, zijn we hier in Nederland zuiniger: snacks die het niet supergoed doen, mogen uit de vitrines. En dat is jammer, want sommige lekkernijen verdienen een opleving. Denk bijvoorbeeld aan het lihanboutje, dat eind jaren zestig werd geïntroduceerd door een zekere Han Neerincx. Han was getrouwd met Lieke en uit liefde voor haar noemde hij de snack lihanboutje. Als dat geen romantiek is, weet ik het ook niet meer.

De snack bestaat uit een mengsel van runder- en varkens­gehakt en is net als het speciaaltje van de Febo aangekleed met een kruidenmengsel en wat olie, zodat het een beetje smeuïg in de mond aanvoelt. Uiterlijk lijkt het lihanboutje op de kipknots, een andere vergeten snack, maar daar hebben we het een andere keer over. Het lihanboutje is helaas op zeer weinig plekken in Amsterdam en omgeving te vinden, maar bij De Twiskehut in Oostzaan hebben ze ’m godzijdank nog. Je kunt ’m eventueel bestellen met satésaus, maar ik vond hem kaal ook heel lekker. En je weet: snacks die zonder saus lekker zijn, zijn snacks die niet vergeten moeten worden. Hou het lihanboutje alsjeblieft in stand en eet er spoedig ook eentje.

De Twiskehut. Beeld Eke Bosman

De Twiskehut

Zuideinde 135, Oostzaan

di-do 12.00-20.00 uur

vr-zo 12.00-20.30 uur

ma gesloten