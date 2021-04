Veganistische sushi. Beeld Mara Grimm

Het is op z’n zachtst gezegd zum Kotzen, visvrije vis. Want op het gebied van vleesvervangers mogen er de laatste jaren enorme stappen zijn gezet (proef de burgers van Beyond Meat maar eens), met nepvis is het over het algemeen behelpen. Onlangs ­probeerde ik tegen beter weten in een ­portie plantaardige sashimi: namaakzalm met een licht radioactieve uitstraling en zo’n eigenaardige textuur dat het leek alsof ik op een condoom zat te kauwen.

Gek genoeg staat dat de opmars van vegan sushi niet in de weg. Integendeel zelfs. Op steeds meer plekken in Amsterdam is het te krijgen; zelfs Stach verkoopt boxen met plantaardige sushi. Een leuke ontwikkeling wel, want ieder mens snakt weleens naar goede sushi, zelfs vegans.

En die blijk je dus ook prima zonder visvervangers te kunnen maken.

Bij Plant Based Sushi op de Kostverlorenstraat werken ze bijvoorbeeld met ­jackfruit, tempeh, gegrilde asperges en shiitake. Bij de Vegan Sushi Bar in de

Van Woustraat hebben ze helaas ook nepvis, maar daarnaast verkopen ze sushi met avocado, komkommer en tempura van zoete aardappel. Niet het toppunt van verfijning, maar zeker niet vies.

Het echte werk komt van Asa Vegan Sushi. Maker Asako Kato komt uit Japan, woont al een jaar of vijf in Amsterdam en heeft een grote voorliefde voor groenten. Haar sushi wordt op de traditionele wijze gemaakt met uit Japan geïmporteerde ­sushirijst die een prima kwaliteit heeft. In plaats van tonijn gebruikt ze gemarineerde rode paprika, die met zoveel zorg en precisie gesneden is dat het net echt lijkt.

Met miso en tofu maakt ze een plantaardig alternatief voor zee-egel. En tomaat, avocado, prei en yuzu vormen de basis van een soort plantaardig tonijn­gehakt. Allemaal met zo ongelooflijk veel aandacht gemaakt en gepresenteerd dat het bijna ontroert. Of het smaaktechnisch beter is dan de real deal? Voor alleseters zeker niet. Maar voor vegans levert Asako hét bewijs dat je voor goede sushi geen vis nodig hebt – en zeker geen nepvis.

Bestellen De groentensushi van Asa bestel je elke tweede en vierde ­zaterdag van de maand via asa-­vegansushi.com. Pick-up: restaurant Nooch, Reestraat.